Убытки экосистем Украины из-за агрессии РФ достигли 65 миллиардов долларов, - Шмыгаль

Украинская экологическая система сильно пострадала в результате российской широкомасштабной военной агрессии. В настоящее время нанесенный ущерб природной окружающей среде оценивается уже в 65 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля .

Во время Конференции в Хельсинки по обсуждению пункта 8 "Экологическая безопасность" формулы мира, инициированной президентом Украины глава правительства отметил, что российская война против Украины "привела к масштабным экологическим разрушениям, которые привели к беспрецедентному загрязнению окружающей среды".

"Нынешний ущерб украинским экосистемам оценивается в 65 миллиардов долларов. Треть украинских лесов и 20% природоохранных территорий Украины уже пострадала от войны", - рассказал Шмыгаль.

Чиновник добавил, что также под угрозой оказалось 35% биоразнообразия Европы, которым владеет Украина.

"Перед всеми нами стоит важная задача - выработать общее видение того, как защитить природу и жизнь людей. Украина готова разрабатывать общее видение и конкретные шаги на этом пути, применяя принцип "враг должен заплатить"", - подчеркнул Шмыгаль.

Также премьер назвал "несколько ключевых задач, по которым нужно согласовать общую стратегию". Речь идет об:

отслеживании, регистрации и отчетности по всем экологическим последствиям, воздействиям, потерям и убыткам из-за войны РФ против Украины,

сборе ценных отзывов высокого уровня и технических комментариев от украинских партнеров,

наработке следующих совместных шагов "для привлечения российского агрессора к ответственности за все экологические преступления, совершенные против Украины".

Шмыгаль акцентировал внимание на том, что экологическая безопасность "является предпосылкой экономического и социального развития". Соответственно, необходимо "найти решения и ресурсы как можно лучше защитить и восстановить нашу природу и экологию".