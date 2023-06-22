UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збитки для екології через підрив Каховської ГЕС становлять 1,5 млрд доларів, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Загальні екологічні збитки, які виникли внаслідок руйнації Каховської гідроелектростанції, оцінюються на суму 1,5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на Конференції з відбудови України у Лондоні.

Сума завданих екологічних збитків включає в себе попередні оцінки шкоди, яка була нанесена сільському господарству, інфраструктурі, житлу та витрати на відновлення самої станції.

Очільник українського уряд зазначив, що загальна вартість відновлення України, оцінена Світовим банком у $411 млрд, зростатиме після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Наслідки підтриву Каховської ГЕС

Російські війська, 6 червня, підірвали Каховську ГЕС. Теракт спричинив масштабну екологічну катастрофу. Дії росіян призвели до масового мору риби та знищення рідкісних видів тварин. За підрахунками Кабінеті міністрів, окупанти завдали довкіллю збитків на 55 млрд гривень.

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков вважає, що "Національний природний парк "Нижньодніпровський" та "Кам'янка Січ" можуть зникнути назавжди.

Також, через зниження рівня води в південних областях України внаслідок підриву ГЕС може збільшитися собівартість вирощування овочів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль