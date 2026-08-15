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Збитий дрон над Латвією міг бути операцією під "під чужим прапором", - прем'єр Литви

19:07 15.08.2026 Сб
2 хв
Коли стануть відомі деталі про інцидент?
aimg Едуард Ткач
Збитий дрон над Латвією міг бути операцією під "під чужим прапором", - прем'єр Литви Фото: Міндаугас Сінкявічюс (facebook.com/SinkeviciusMindaugas)
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Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що не можна виключати того, що інцидент із збитим дроном над Латвією міг бути операцією "під чужим прапором".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

При цьому, незважаючи на заяву, Синкявічюс уточнив, що ясність з'явиться лише після того, як буде знайдено самого безпілотника або його уламки.

"Збитого безпілотника поки не знайдено. Гадаю, його незабаром знайдуть, і тоді стане ясно, що це за летальний апарат, чий він, швидше за все, фахівці навіть зможуть за мікросхемами відстежити його ціль", - сказав прем'єр Литви.

До речі, глава Міноборони Литви Робертас Каунас минулого тижня заявив, що розвідка країни має інформацію про те, що Росія розглядає можливість провокацій у Балтійському регіоні, проте остаточне рішення поки не прийнято, а конкретну дату не визначено.

За його словами, Кремль розглядає можливість завдання ударів по об'єктах критично важливої інфраструктури в країнах Балтії, причому не виключено, що для таких операцій Росія може використовувати українські безпілотники.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня у повітряний простір Латвії залетів дрон. Невдовзі він був збитий винищувачами країн НАТО. Через деякий час у латвійській армії офіційно заявили про відбій загрози.

Зазначимо, що 8 липня був перший випадок, коли винищувачі НАТО збили невідомий дрон, який порушив повітряний простір.

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