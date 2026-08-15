Збитий дрон над Латвією міг бути операцією під "під чужим прапором", - прем'єр Литви

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що не можна виключати того, що інцидент із збитим дроном над Латвією міг бути операцією "під чужим прапором".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

При цьому, незважаючи на заяву, Синкявічюс уточнив, що ясність з'явиться лише після того, як буде знайдено самого безпілотника або його уламки.

"Збитого безпілотника поки не знайдено. Гадаю, його незабаром знайдуть, і тоді стане ясно, що це за летальний апарат, чий він, швидше за все, фахівці навіть зможуть за мікросхемами відстежити його ціль", - сказав прем'єр Литви.

До речі, глава Міноборони Литви Робертас Каунас минулого тижня заявив, що розвідка країни має інформацію про те, що Росія розглядає можливість провокацій у Балтійському регіоні, проте остаточне рішення поки не прийнято, а конкретну дату не визначено.

За його словами, Кремль розглядає можливість завдання ударів по об'єктах критично важливої інфраструктури в країнах Балтії, причому не виключено, що для таких операцій Росія може використовувати українські безпілотники.