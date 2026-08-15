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Сбитый дрон над Латвией мог быть операцией под "под чужим флагом", - премьер Литвы

19:07 15.08.2026 Сб
2 мин
Когда станут известны детали об инциденте?
aimg Эдуард Ткач
Сбитый дрон над Латвией мог быть операцией под "под чужим флагом", - премьер Литвы Фото: Миндаугас Синкявичюс (facebook.com/SinkeviciusMindaugas)
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Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что нельзя исключать того, что инцидент со сбитым дроном над Латвией мог быть операцией "под чужим флагом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

При этом несмотря на заявление Синкявичюс уточнил, что ясность появится лишь после того, как будет найден сам беспилотник или его обломки

"Сбитый беспилотник пока не найден. Полагаю, его вскоре найдут, и тогда станет ясно, что это за летальный аппарат, чей он, скорее всего, специалисты даже смогут по микросхемам отследить его цель", - сказал премьер Литвы.

К слову, глава Минобороны Литвы Робертас Каунас на прошлой неделе заявил, что разведка страны располагает информацией о том, что Россия рассматривает возможность провокаций в Балтийском регионе, однако окончательное решение пока не принято, а конкретная дата не определена.

По его словам, Кремль рассматривает возможность нанесения ударов по объектам критически важной инфраструктуры в странах Балтии, причем не исключено, что для таких операций Россия может использовать украинские беспилотники.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 14 августа в воздушное пространство Латвии залетел дрон. Вскоре он был сбит истребителями стран НАТО. Через некоторое время в латвийской армии официально заявили об отбое угрозы.

Отметим, что 8 июля был первый случай, когда истребители НАТО сбили неизвестный дрон, который нарушил воздушное пространство.

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