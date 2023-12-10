Збита над Криворізьким районом ракета пошкодила підприємство та автівки

"Її уламки (ракети, - ред.) пошкодили приміщення одного з підприємств. Зачепили і 2 вантажівки. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Також Лисак повідомив, що російські окупанти вночі 10 грудня вдарили по Нікополю. Росіяни застосували проти мирного населення важку артилерію.

Фото: ракета пошкодила підприємство (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, вчора ввечері Дніпропетровська ОВА повідомила про роботу ППО у Криворізькому районі. Сили протиповітряної оборони збили у регіоні ворожу ракету.

Ракетний обстріл України 8 грудня

Нагадаємо, зранку 8 грудня росіяни вперше з 21 вересня 2023 року застосували проти України стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Літаки випустили по Україні 19 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555, з яких 14 було збито.

Ракети летіли на Київ, але цілі не досягли, їх збили на підльоті. Частину ракет також збили у Дніпропетровській області, але було влучання, є жертва.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат допускає, що окупанти можуть повторити удари крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.