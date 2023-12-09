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Ігнат оцінив, чи повторяться удари ракетами з Ту-95МС: поживемо - побачимо

Україна, Субота 09 грудня 2023 12:27
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Ігнат оцінив, чи повторяться удари ракетами з Ту-95МС: поживемо - побачимо Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія може повторити ударами крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Окупанти тримали паузу понад два місяці і, ймовірно, накопичували ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни минулої осені та зими витратили понад тисячу крилатих ракет. Мова йде про авіаційні Х-101, Х-555 та морського базування "Калібр". Ігнат додав, що на той час Україні вдалося знищувати їх наявним західним та радянським озброєнням.

"Це дві батареї NASAMS, одна IRIS-T і решта всі радянські системи. Плюс ПЗРК і мобільні вогневі групи, які набирали обертів", - сказав речник.

Ігнат додав, що після серії масованих ударів взимку окупанти взяли паузу, щоб відновити запаси крилатих ракет. Після цього удари повторилися влітку, а з кінця вересня росіяни знову взяли паузу.

Речник Повітряних сил допустив, що окупанти можуть повторити обстріли України крилатими авіаційними ракетами типу Х-101/Х-555.

"Чи означає те, що вони будуть і надалі ними бити - хто його знає. Поживемо - побачимо. Те, що у них немає стільки ракет, скільки було минулого року, ми вже говорили", - заявив Ігнат.

Ракетний обстріл України 8 грудня

Нагадаємо, зранку 8 грудня росіяни вперше з 21 вересня 2023 року застосували проти України стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Літаки випустили по Україні 19 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555, з яких 14 було збито.

Ракети летіли на Київ, але цілі не досягли, їх збили на підльоті. Частину ракет також збили у Дніпропетровській області, але було влучання, є жертва.

Детальніше про вчорашні атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.

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