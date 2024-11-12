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У збірній України термінова заміна: викликали тенісистку з шостої сотні

Фото: Збірна України вже у США (instagram.com/svitolinafoundation)
Автор: Андрій Костенко

582-га ракетка світу Анастасія Лопата викликана в жіночу національну команду з тенісу на матч проти Австрії. Вона замінила в складі Марту Костюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram Svitolina Foundation.

Лідерка вітчизняного рейтингу та 18-та ракетка світу Костюк не зможе взяти участь у поєдинку на Кубок Біллі Джин Кінг. Оскільки збірна вже перебуває в США, де відбудеться зустріч, необхідно було знайти термінову заміну. Вибір пав на 19-річну Анастасію Лопату, вона зараз навчається та мешкає в Сполучених Штатах.

Лопата, яка у вітчизняному рейтингу посідає 15-те місце, приєднається до Лесі Цуренко, Катаріни Завацької, Анастасії Соболєвої та Надії Кіченок. Зазначимо, що за збірну цього разу з різних причин не зіграють п'ять найрейтинговіших тенісисток країни в індивідуальному заліку (Костюк, Світоліна, Ястремська, Калініна та Стародубцева), а також найкраща парна виконавиця Людмила Кіченок.

Матчева зустріч Україна – Австрія відбудеться 16-17 листопада у місті Мак-Кінні (Техас, США). Тенісистки гратимуть на хардовому покритті. Переможець цього протистояння у квітні наступного року зіграє у кваліфікації за право виступити у фінальному турнірі Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

  • Леся Цуренко (118-та ракетка світу)
  • Анастасія Соболєва (220)
  • Катаріна Завацька (229)
  • Анастасія Лопата (582)
  • Надія Кіченок (40-ва в парі)

Раніше Світоліна без виступів повернулася в топ-25 світового рейтингу.

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ТенісЕліна СвітолінаМарта КостюкЗбірна України