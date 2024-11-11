Світоліна без виступів повернулася в топ-25: де українки в новому рейтингу тенісисток

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Національна лідерка зберегла 18-ту позицію у свіжому планетарному рейтингу. До свого активу Костюк записала 2493 залікових бали.

Тим часом Світоліна пішла вгору на чотири сходинки та опинилася на 23-му місці. Вона набрала 1942 очки. Даяна Ястремська (33-тя позиція) та Ангеліна Калініна (57-ма) втрималися на попередніх рубежах. Уся четвірка провідних українських тенісисток завчасно завершила сезон.

Залишається в топ-100 Юлія Стародубцева. Вона не виходила на корт із кінця жовтня, але зберегла 97-ме місце в класифікації WTA. Прагнуть скласти компанію співвітчизницям у першій сотні Леся Цуренко та Дарія Снігур. Перша піднялась на чотири сходинки, а друга – на цілих 17.

Нагорі рейтингу обійшлося без змін. Білоруска Аріна Сабаленко зберегла статус першої ракетки світу, а неподалік розташувалася польська тенісистка Іга Свьонтек. Підтягнулася до двійки найкращих американка Корі Гауфф. Олімпійська чемпіонка Чжен Ціньвень піднялася на 5-те місце.