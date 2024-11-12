У збірній України термінова заміна: викликали тенісистку з шостої сотні

582-га ракетка світу Анастасія Лопата викликана в жіночу національну команду з тенісу на матч проти Австрії. Вона замінила в складі Марту Костюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram Svitolina Foundation .

Лідерка вітчизняного рейтингу та 18-та ракетка світу Костюк не зможе взяти участь у поєдинку на Кубок Біллі Джин Кінг. Оскільки збірна вже перебуває в США, де відбудеться зустріч, необхідно було знайти термінову заміну. Вибір пав на 19-річну Анастасію Лопату, вона зараз навчається та мешкає в Сполучених Штатах.

Лопата, яка у вітчизняному рейтингу посідає 15-те місце, приєднається до Лесі Цуренко, Катаріни Завацької, Анастасії Соболєвої та Надії Кіченок. Зазначимо, що за збірну цього разу з різних причин не зіграють п'ять найрейтинговіших тенісисток країни в індивідуальному заліку (Костюк, Світоліна, Ястремська, Калініна та Стародубцева), а також найкраща парна виконавиця Людмила Кіченок.

Матчева зустріч Україна – Австрія відбудеться 16-17 листопада у місті Мак-Кінні (Техас, США). Тенісистки гратимуть на хардовому покритті. Переможець цього протистояння у квітні наступного року зіграє у кваліфікації за право виступити у фінальному турнірі Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України