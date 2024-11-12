В сборной Украины срочная замена: вызвали теннисистку из шестой сотни

582-я ракетка мира Анастасия Лопата вызвана в женскую национальную команду по теннису на матч против Австрии. Она заменила Марту Костюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram Svitolina Foundation .

Лидер отечественного рейтинга и 18-я ракетка мира Костюк не сможет принять участие в поединке на Кубок Билли Джин Кинг. Поскольку сборная уже находится в США, где состоится встреча, необходимо было найти срочную замену. Выбор пал на 19-летнюю Анастасию Лопату, она сейчас учится и проживает в Соединенных Штатах.

Лопата, которая в отечественном рейтинге занимает 15-е место, присоединится к Лесе Цуренко, Катарине Завацкой, Анастасии Соболевой и Надежде Киченок. Отметим, что за сборную на этот раз по разным причинам не сыграют пять самых рейтинговых теннисисток страны в индивидуальном зачете (Костюк, Свитолина, Ястремская, Калинина и Стародубцева), а также лучшая парная исполнительница Людмила Киченок.

Матчевая встреча Украина – Австрия состоится 16-17 ноября в городе Мак-Кинни (Техас, США). Теннисистки будут играть на хардовом покрытии. Победитель этого противостояния в апреле следующего года сыграет в квалификации за право выступить в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг.

Состав сборной Украины