В сборной Украины срочная замена: вызвали теннисистку из шестой сотни
582-я ракетка мира Анастасия Лопата вызвана в женскую национальную команду по теннису на матч против Австрии. Она заменила Марту Костюк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram Svitolina Foundation.
Лидер отечественного рейтинга и 18-я ракетка мира Костюк не сможет принять участие в поединке на Кубок Билли Джин Кинг. Поскольку сборная уже находится в США, где состоится встреча, необходимо было найти срочную замену. Выбор пал на 19-летнюю Анастасию Лопату, она сейчас учится и проживает в Соединенных Штатах.
Лопата, которая в отечественном рейтинге занимает 15-е место, присоединится к Лесе Цуренко, Катарине Завацкой, Анастасии Соболевой и Надежде Киченок. Отметим, что за сборную на этот раз по разным причинам не сыграют пять самых рейтинговых теннисисток страны в индивидуальном зачете (Костюк, Свитолина, Ястремская, Калинина и Стародубцева), а также лучшая парная исполнительница Людмила Киченок.
Матчевая встреча Украина – Австрия состоится 16-17 ноября в городе Мак-Кинни (Техас, США). Теннисистки будут играть на хардовом покрытии. Победитель этого противостояния в апреле следующего года сыграет в квалификации за право выступить в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг.
Состав сборной Украины
- Леся Цуренко (118-я ракетка мира)
- Анастасия Соболева (220)
- Екатерина Завацкая (229)
- Анастасия Лопата (582)
- Надежда Киченок (40-я в паре)
Ранее Свитолина без выступлений вернулась в топ-25 мирового рейтинга.
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