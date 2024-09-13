Навіть з невдачами лідерів. Збірні України здобули нові перемоги на Шаховій олімпіаді-2024

Шахісти після легкої перемоги над Тунісом доволі впевнено здолали збірну Уругваю – 3,5:0,5. Перемоги відсвяткували Василь Іванчук, Руслан Пономарьов і Володимир Онищук.

Півочка "синьо-жовті" втратили на першій дошці. Там свій поєдинок звів унічию Андрій Волокітін. Ця втрата стала першою для збірної України на Шаховій олімпіаді, що надалі може серйозно вплинути на підсумкове турнірне становище.

Натомість шахістки заледве здолали збірну Литви (2,5:1,5). Лідерка команди Юлія Осьмак зазнала поразки на першій дошці, а Євгенія Долуханова свій поєдинок завершила нічиєю. Загальну ж перемогу вітчизняних шахісток забезпечили Наталія Букса та Інна Гапоненко.

Обидві українські збірні після двох турів мають по 4 очки з чотирьох можливих і входять до групи лідерів. Наступним суперником чоловічої команди стане збірна Австралії, а українські шахістки зустрінуться з представницями Ізраїлю. Шахова олімпіада-2024 триватиме до 23 вересня.

Україна на Шахових олімпіадах

Чоловіча та жіноча команди входять до топ-5 найкращих збірних в історії змагань. Вітчизняні шахісти завоювали 7 медалей різного ґатунку, а українські шахістки – 8 нагород.

Перша перемога збірної України сталася на Шаховій олімпіаді-2004 в Іспанії. Чоловіча команда виступала в складі Іванчука, Пономарьова, Волокітіна, а також Олександра Моїсеєнка, Павла Ельянова та майбутнього колаборанта Сергія Карякіна. Вдруге "золото" вітчизняні шахісти завоювали в 2010 році.

Українські шахістки тріумфували на Шаховій олімпіаді-2006 в Турині. Кольори національної команди захищали Наталія Жукова, Катерина Лагно, Інна Гапоненко та Анна Ушеніна. Натомість в 2022 році перемогу забезпечили сестри Марія та Анна Музичук, а також Ушеніна, Букса й Осьмак.