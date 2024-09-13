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Даже с неудачами лидеров. Сборные Украины одержали новые победы на Шахматной олимпиаде-2024

Фото: Руслан Пономарев во втором туре победил соперника (facebook.com/UkrainianChessFederation)
Автор: Андрей Костенко

Во втором туре Всемирной шахматной олимпиады в Будапеште мужская и женская национальные команды Украины одержали очередные победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Шахматисты после легкой победы над Тунисом довольно уверенно одолели сборную Уругвая – 3,5:0,5. Победы отпраздновали Василий Иванчук, Руслан Пономарев и Владимир Онищук.

Полочка "сине-желтые" потеряли на первой доске. Там свой поединок свел вничью Андрей Волокитин. Эта потеря стала первой для сборной Украины на Шахматной олимпиаде, что в дальнейшем может оказать серьезное влияние на итоговое турнирное положение.

Шахматистки едва одолели сборную Литвы (2,5:1,5). Лидер команды Юлия Осьмак потерпела поражение на первой доске, а Евгения Долуханова свой поединок завершила ничьей. Общую же победу отечественных шахматисток обеспечили Наталья Букса и Инна Гапоненко.

Обе украинские сборные после двух туров имеют по 4 очка из четырех возможных и входят в группу лидеров. Следующим соперником мужской команды станет сборная Австралии, а украинские шахматистки встретятся с представительницами Израиля. Шахматная олимпиада-2024 продлится до 23 сентября.

Украина на Шахматных олимпиадах

Мужская и женская команды входят в топ-5 лучших сборных в истории соревнований. Отечественные шахматисты завоевали 7 медалей разного сорта, а украинские шахматистки – 8 наград.

Первая победа сборной Украины прошла на Шахматной олимпиаде-2004 в Испании. Мужская команда выступала в составе Иванчука, Пономарева, Волокитина, а также Александра Моисеенко, Павла Эльянова и будущего коллаборанта Сергея Карякина. Второй раз "золото" отечественные шахматисты завоевали в 2010 году.

Украинские шахматистки триумфовали на Шахматной олимпиаде-2006 в Турине. Цвета национальной команды защищали Наталья Жукова, Екатерина Лагно, Инна Гапоненко и Анна Ушенина. В 2022 году победу обеспечили сестры Мария и Анна Музычук, а также Ушенина, Букса и Осьмак.

К слову, ранее сборная Украины лишилась лидеров команд перед Шаховой олимпиадой-2024.

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