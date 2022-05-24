Сборная Украины не нашла соперников для спарринга перед Шотландией

"Сине-желтые" не подобрали достойного оппонента для контрольной встречи. Наставник сборной Александр Петраков отказался играть против команд испанской Сегунды, карликовых национальных команд и сборной Венесуэлы. В свою очередь матч с командой ДР Конго якобы сорвался по вине африканцев.

"Да, к сожалению, контрольной игры не будет. Не удалось найти оппонента, который бы подошел нам для подготовки и был готов сыграть в нужные нам даты – 22-23 или 26 мая", – рассказал главный тренер.

По его словам, от спаррингов с испанскими командами пришлось отказаться из-за жаркой погоды на Пиренеях. В свою очередь сыграть против сборной Литвы в гостях не суждено из-за искусственного газона. Тем временем Мальта была готова сыграть лишь 27-28 мая, что повлияло бы на восстановление футболистов.

"Возник еще вариант с Венесуэлой, но я уже к тому времени принял решение, что лучше будет провести двустороннюю игру, в которой почти все наши исполнители получат по 90 минут нагрузки, чего невозможно добиться в любом контрольном матче. То есть варианты были, но по тем или иным причинам они нам не подошли. Это мое решение как главного тренера", – добавил рулевой сборной.

Полуфинал плей-офф квалификации к ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго. Победитель этой пары 5 июня сразится за последнюю путевку в Катар со сборной Уэльса.