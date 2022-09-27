Збірна України зіграла внічию з Шотландією і не змогла пробитися в Дивізіон A Ліги націй

Ліга націй, група B1, 6-й тур

Україна – Шотландія – 0:0

Уже в дебюті суперники обмінялися небезпечними моментами. Макгінн у межах штрафного майданчика "синьо-жовтих" знайшов пасом Адамса, а той пробив в один дотик – м'яч після рикошету полетів на кутовий. Українці ж змарнували нагоду на 8-й хвилині, коли Ярмоленко пробив над воротами після класного проходу та прострілу Мудрика.

Збірна України створили ще один момент на 22-й. Довбик вискочив на побачення з Гордоном, але пробив прямісінько в руки досвідченому голкіперу. Після цього епізоду шотландці прибрали ініціативу до своїх ніг і провели серію атакувальних випадів.

Ось Фрейзер завдав небезпечного прямого удару зі штрафного та навіть заробив пенальті в атаці другим темпом. На щастя, завдяки VAR суддівська бригада розібралася, що м'яч влучив Степаненку в обличчя, а не в руку. А згодом Джек із меж карної зони запустив м'яч над дев'яткою.

У кінцівці першого тайму знову додала в активності Україна. Спершу той же Степаненко пробив головою поруч зі стійкою після кутового. Далі Маліновський не зміг вдало завдати удару з льоту після кросу Миколенка. А на 44-й хвилині простріл Тимчика ледь не влетів у дальній кут після рикошету...

Старт другої половини нагадав перші хвилини тайму першого. На неточний постріл Тейлора з дистанції "синьо-жовті" відповіли класним ударом Мудрика під дальню стійку після зміщення з флангу в центр – сейв Гордона. А в наступному епізоді кіпер-ветеран упіймав м'яч після удару Ігнатенка з-за меж штрафного після скидки Мудрика.

Ще один перспективний момент українська збірна не змогла використати на 63-й хвилині. Маліновський виконав навіс зі штрафного, призначеного за фол Хікі проти Мудрика, на дальній кут карної зони, але там Забарний не зміг акцентовано пробити в напрямку воріт.

Приблизно в цей час над стадіоном "Краковія" посилився дощ і майже відразу змусив команди боротися не тільки між собою, а й зі стихією. На полі побільшало сумбуру, а градус напруги біля воріт Луніна та Гордона значно впав. Справжня небезпека виникла аж на 78-й хвилині, коли Степаненко лівою пробив з льоту після відскоку – повз ворота.

У фінальні хвилини збірна України притиснула "Тартанову армію" до гостьових воріт. Після флангових прострілів, подач із кутових, спроб пробити з-за та з меж штрафного майданчика було справді гаряче, та забити Шотландії так і не судилося...

Отже, збірна України посіла друге місце в квартеті B1 та залишиться у Дивізіоні B ще на сезон Ліги націй. "Синьо-жовті" набрали 11 очок і відстали від шотландців на два пункти. Третьою фінішувала збірна Ірландії (7 очок), а в Дивізіон C вилетіли вірмени (3 бали).