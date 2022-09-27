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Сборная Украины сыграла вничью с Шотландией и не смогла пробиться в Дивизион A Лиги наций

Фото: Джон Макгинн и Руслан Малиновский сильнейшего не выявили (uaf.ua)
Автор: Антон Федорцив

Нулевой ничьей в пользу сборной Шотландии завершился матч 6-го тура Лиги наций УЕФА 2022/23 для национальной команды Украины.

Детальнее о поединке – в отчете РБК-Украина.

Лига наций, группа B1, 6-й тур

Украина – Шотландия – 0:0

Уже в дебюте соперники обменялись опасными моментами. Макгинн в пределах штрафной "сине-желтых" нашел пасом Адамса, а тот пробил в одно касание – мяч после рикошета улетел на угловой. Украинцы же упустили возможность на 8-й минуте, когда Ярмоленко пробил над воротами после классного прохода и прострела Мудрика.

Сборная Украины создала еще один момент на 22-й. Довбик выскочил на свидание с Гордоном, но пробил прямо в руки опытному голкиперу. После этого эпизода шотландцы прибрали инициативу к своим ногам и провели серию атакующих выпадов.

Вот Фрейзер нанес опасный прямой удар со штрафного и даже заработал пенальти в атаке вторым темпом. К счастью, благодаря VAR судейская бригада разобралась, что мяч угодил Степаненко в лицо, а не в руку. А потом Джек из пределов штрафной запустил мяч над девяткой.

В концовке первого тайма снова добавила в активности Украина. Сначала тот же Степаненко пробил головой рядом со штангой после углового. Дальше Малиновский не смог удачно нанести удар с лета после кросса Миколенко. А на 44-й минуте прострел Тымчика едва не влетел в дальний угол после рикошета.

Старт второй половины напомнил первые минуты первого тайма. На неточный выстрел Тейлора с дистанции "сине-желтые" ответили классным ударом Мудрика под дальнюю штангу после смещения с фланга в центр – сэйв Гордона. А в следующем эпизоде ​​кипер-ветеран поймал мяч после удара Игнатенко из-за пределов штрафной после скидки Мудрика.

Еще один перспективный момент украинская сборная не смогла использовать на 63-й минуте. Малиновский исполнил навес со штрафного, назначенного за фол Хики против Мудрика, на дальний угол штрафной, но там Забарный не смог акцентированно пробить в направлении ворот.

Приблизительно в это время над стадионом "Краковия" усилился дождь и почти сразу заставил команды бороться не только между собой, но и со стихией. На поле стало больше сумбура, а градус напряжения у ворот Лунина и Гордона значительно упал. Настоящая опасность возникла на 78-й минуте, когда Степаненко левой пробил с лета после отскока – мимо ворот.

В финальные минуты сборная Украины прижала "Тартанову армию" к гостевым воротам. После фланговых прострелов, подач с угловых, попыток пробить из-за и из пределов штрафной было действительно горячо, но забить Шотландии так и не было суждено...

Итак, сборная Украины заняла второе место в квартете B1 и останется в Дивизионе B еще на сезон Лиги наций. "Сине-желтые" набрали 11 очков и отстали от шотландцев на два пункта. Третьей финишировала сборная Ирландии (7 очков), а в Дивизион C вылетели армяне (3 балла).

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