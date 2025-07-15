ua en ru
Вт, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Збірна України з жахливим результатом вийшла у плей-офф молодіжного Євробаскета-2025: з ким зустрінеться в 1/8 фіналу

Іракліон, Вівторок 15 липня 2025 09:54
UA EN RU
Збірна України з жахливим результатом вийшла у плей-офф молодіжного Євробаскета-2025: з ким зустрінеться в 1/8 фіналу Фото: "Синьо-жовті" на ЧЄ зазнали трьох поразок (fiba.basketball)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України невдало провела груповий раунд молодіжного чемпіонату Європи (U-20) з баскетболу в елітному дивізіоні, що проходить зараз у грецькому Іракліоні. Проте зіграє в 1/8 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Як "синьо-жовті" зіграли в групі

Підопічні Валерія Плеханова на турнірі стартували у групі С, де разом з ними змагалися команди Німеччини, Бельгії та Італії.

На жаль, наша команда зазнала поразок у всіх трьох поєдинках. Якщо з Німеччиною та Бельгією команда боролась на рівних і поступилась з невеликою різницею очок, то в заключному поєдинку з італійцями – відверто провалилася.

Результати збірної України у групі:

  • Україна – Німеччина – 62:64
  • Україна – Бельгія – 55:65
  • Україна – Італія – 60:80

Підсумкова таблиця:

  1. Німеччина – 6 очок
  2. Італія – 5
  3. Бельгія – 4
  4. Україна – 3

Як Україна потрапила в плей-офф та з ким зіграє

Тим не менш, наша збірна має теоретичні шанси навіть на медалі. Справа у не зовсім звичному форматі турніру, коли до плей-офф виходять усі учасники групової стадії.

От тільки останнє місце вивело "синьо-жовтих" на надзвичайно сильного суперника – збірну Сербії. У квартеті D серби дуже впевнено виграли всі три матчі. Вони перемогли Ісландію (90:76), Словенію (98:54) та Францію (84:65).

Матч Сербія – Україна в рамках 1/8 фіналу відбудеться в середу, 16 липня. Початок – о 15:30.

Перемога у першому колі плей-офф відкриє збірній України шлях до боротьби за медалі, а поразка – до матчів за виживання. Три найгірші команди в підсумку втратять місце в Дивізіоні А.

Раніше розповіли, як український талант переможно дебютував за "Бостон Селтікс" у Літній лізі НБА.

Також повідомили, що четверо гравців НБА потрапили до складу національної збірної на прекваліфікацію ЧС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол Збірна України
Новини
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Аналітика
Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем