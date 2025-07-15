Збірна України з жахливим результатом вийшла у плей-офф молодіжного Євробаскета-2025: з ким зустрінеться в 1/8 фіналу

Збірна України невдало провела груповий раунд молодіжного чемпіонату Європи (U-20) з баскетболу в елітному дивізіоні, що проходить зараз у грецькому Іракліоні. Проте зіграє в 1/8 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру .

Як "синьо-жовті" зіграли в групі

Підопічні Валерія Плеханова на турнірі стартували у групі С, де разом з ними змагалися команди Німеччини, Бельгії та Італії.

На жаль, наша команда зазнала поразок у всіх трьох поєдинках. Якщо з Німеччиною та Бельгією команда боролась на рівних і поступилась з невеликою різницею очок, то в заключному поєдинку з італійцями – відверто провалилася.

Результати збірної України у групі:

Україна – Німеччина – 62:64

Україна – Бельгія – 55:65

Україна – Італія – 60:80

Підсумкова таблиця:

Німеччина – 6 очок Італія – 5 Бельгія – 4 Україна – 3

Як Україна потрапила в плей-офф та з ким зіграє

Тим не менш, наша збірна має теоретичні шанси навіть на медалі. Справа у не зовсім звичному форматі турніру, коли до плей-офф виходять усі учасники групової стадії.

От тільки останнє місце вивело "синьо-жовтих" на надзвичайно сильного суперника – збірну Сербії. У квартеті D серби дуже впевнено виграли всі три матчі. Вони перемогли Ісландію (90:76), Словенію (98:54) та Францію (84:65).

Матч Сербія – Україна в рамках 1/8 фіналу відбудеться в середу, 16 липня. Початок – о 15:30.

Перемога у першому колі плей-офф відкриє збірній України шлях до боротьби за медалі, а поразка – до матчів за виживання. Три найгірші команди в підсумку втратять місце в Дивізіоні А.