Збірна України з жахливим результатом вийшла у плей-офф молодіжного Євробаскета-2025: з ким зустрінеться в 1/8 фіналу
Збірна України невдало провела груповий раунд молодіжного чемпіонату Європи (U-20) з баскетболу в елітному дивізіоні, що проходить зараз у грецькому Іракліоні. Проте зіграє в 1/8 фіналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.
Як "синьо-жовті" зіграли в групі
Підопічні Валерія Плеханова на турнірі стартували у групі С, де разом з ними змагалися команди Німеччини, Бельгії та Італії.
На жаль, наша команда зазнала поразок у всіх трьох поєдинках. Якщо з Німеччиною та Бельгією команда боролась на рівних і поступилась з невеликою різницею очок, то в заключному поєдинку з італійцями – відверто провалилася.
Результати збірної України у групі:
- Україна – Німеччина – 62:64
- Україна – Бельгія – 55:65
- Україна – Італія – 60:80
Підсумкова таблиця:
- Німеччина – 6 очок
- Італія – 5
- Бельгія – 4
- Україна – 3
Як Україна потрапила в плей-офф та з ким зіграє
Тим не менш, наша збірна має теоретичні шанси навіть на медалі. Справа у не зовсім звичному форматі турніру, коли до плей-офф виходять усі учасники групової стадії.
От тільки останнє місце вивело "синьо-жовтих" на надзвичайно сильного суперника – збірну Сербії. У квартеті D серби дуже впевнено виграли всі три матчі. Вони перемогли Ісландію (90:76), Словенію (98:54) та Францію (84:65).
Матч Сербія – Україна в рамках 1/8 фіналу відбудеться в середу, 16 липня. Початок – о 15:30.
Перемога у першому колі плей-офф відкриє збірній України шлях до боротьби за медалі, а поразка – до матчів за виживання. Три найгірші команди в підсумку втратять місце в Дивізіоні А.
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