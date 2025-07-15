ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сборная Украины с ужасным результатом вышла в плей-офф молодежного Евробаскета-2025: с кем встретится в 1/8 финала

Ираклион, Вторник 15 июля 2025 09:54
UA EN RU
Сборная Украины с ужасным результатом вышла в плей-офф молодежного Евробаскета-2025: с кем встретится в 1/8 финала Фото: "Сине-желтые" на ЧЕ потерпели три поражения (fiba.basketball)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины неудачно провела групповой раунд молодежного чемпионата Европы (U-20) по баскетболу в элитном дивизионе, который проходит сейчас в греческом Ираклионе. Однако сыграет в 1/8 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Как "сине-желтые" сыграли в группе

Подопечные Валерия Плеханова на турнире стартовали в группе С, где вместе с ними соревновались команды Германии, Бельгии и Италии.

К сожалению, наша команда потерпела поражения во всех трех поединках. Если с Германией и Бельгией команда боролась на равных и уступила с небольшой разницей очков, то в заключительном поединке с итальянцами - откровенно провалилась.

Результаты сборной Украины в группе:

  • Украина - Германия - 62:64
  • Украина - Бельгия - 55:65
  • Украина - Италия - 60:80

Итоговая таблица:

  1. Германия - 6 очков
  2. Италия - 5
  3. Бельгия - 4
  4. Украина - 3

Как Украина попала в плей-офф и с кем сыграет

Тем не менее, наша сборная имеет теоретические шансы даже на медали. Дело в не совсем привычном формате турнира, когда в плей-офф выходят все участники групповой стадии.

Вот только последнее место вывело "сине-желтых" на чрезвычайно сильного соперника - сборную Сербии. В квартете D сербы очень уверенно выиграли все три матча. Они победили Исландию (90:76), Словению (98:54) и Францию (84:65).

Матч Сербия - Украина в рамках 1/8 финала состоится в среду, 16 июля. Начало - в 15:30.

Победа в первом круге плей-офф откроет сборной Украины путь к борьбе за медали, а поражение - к матчам за выживание. Три худшие команды в итоге потеряют место в Дивизионе А.

Ранее рассказали, как украинский талант победно дебютировал за "Бостон Селтикс" в Летней лиге НБА.

Также сообщили, что четверо игроков НБА попали в состав национальной сборной на преквалификацию ЧМ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол Сборная Украины
Новости
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом