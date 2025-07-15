Сборная Украины с ужасным результатом вышла в плей-офф молодежного Евробаскета-2025: с кем встретится в 1/8 финала

Сборная Украины неудачно провела групповой раунд молодежного чемпионата Европы (U-20) по баскетболу в элитном дивизионе, который проходит сейчас в греческом Ираклионе. Однако сыграет в 1/8 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира .

Как "сине-желтые" сыграли в группе

Подопечные Валерия Плеханова на турнире стартовали в группе С, где вместе с ними соревновались команды Германии, Бельгии и Италии.

К сожалению, наша команда потерпела поражения во всех трех поединках. Если с Германией и Бельгией команда боролась на равных и уступила с небольшой разницей очков, то в заключительном поединке с итальянцами - откровенно провалилась.

Результаты сборной Украины в группе:

Украина - Германия - 62:64

Украина - Бельгия - 55:65

Украина - Италия - 60:80

Итоговая таблица:

Германия - 6 очков Италия - 5 Бельгия - 4 Украина - 3

Как Украина попала в плей-офф и с кем сыграет

Тем не менее, наша сборная имеет теоретические шансы даже на медали. Дело в не совсем привычном формате турнира, когда в плей-офф выходят все участники групповой стадии.

Вот только последнее место вывело "сине-желтых" на чрезвычайно сильного соперника - сборную Сербии. В квартете D сербы очень уверенно выиграли все три матча. Они победили Исландию (90:76), Словению (98:54) и Францию (84:65).

Матч Сербия - Украина в рамках 1/8 финала состоится в среду, 16 июля. Начало - в 15:30.

Победа в первом круге плей-офф откроет сборной Украины путь к борьбе за медали, а поражение - к матчам за выживание. Три худшие команды в итоге потеряют место в Дивизионе А.