UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збірна України здолала Малайзію у баскетбольному Кубку Джонса

Фото: Ростислав Новицький здебільшого перебував у тіні партнерів (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України з баскетболу переграла збірну Малайзії на товариському турнірі Кубок Вільяма Джонса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок Вільяма Джонса

Україна – Малайзія – 74:65 (18:10, 19:13, 22:22, 15:20)

 

"Синьо-жовті" взялися до справи зі старту зустрічі. Команда Віталія Степановського до великої перерви встигла створити солідний гандикап. Після першої чверті збірна України відірвалася на 8 пунктів, а в другій – ще на 6 очок.

У другій половині "тигри" зуміли вирівняти гру. Малайці стабілізували виступи під обома щитами та змогли уникнути подальшого зростання відставання. У фінальній чверті збірна Малайзії навіть відіграла півдесятка пунктів, але поступилася.

Отже, Україна здобула четверту поспіль перемогу після двох поразок на старті турніру. Найрезультативнішими в складі "синьо-жовтих" стали Степан Лесик і Олександр Антипов, які набрали по 14 очок. Останній ще й оформив дабл-дабл, додавши 13 підбирань.

Наразі збірна України піднялася на 3-тє місце в турнірній таблиці. У суботу, 20 липня, підопічні Степановського зустрінуться зі збірною ОАЕ. Усього "синьо-жовті" зіграють на Тайвані 7 поєдинків.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниБаскетбол