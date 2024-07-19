Збірна України здолала Малайзію у баскетбольному Кубку Джонса

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

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Україна – Малайзія – 74:65 (18:10, 19:13, 22:22, 15:20)

"Синьо-жовті" взялися до справи зі старту зустрічі. Команда Віталія Степановського до великої перерви встигла створити солідний гандикап. Після першої чверті збірна України відірвалася на 8 пунктів, а в другій – ще на 6 очок.

У другій половині "тигри" зуміли вирівняти гру. Малайці стабілізували виступи під обома щитами та змогли уникнути подальшого зростання відставання. У фінальній чверті збірна Малайзії навіть відіграла півдесятка пунктів, але поступилася.

Отже, Україна здобула четверту поспіль перемогу після двох поразок на старті турніру. Найрезультативнішими в складі "синьо-жовтих" стали Степан Лесик і Олександр Антипов, які набрали по 14 очок. Останній ще й оформив дабл-дабл, додавши 13 підбирань.

Наразі збірна України піднялася на 3-тє місце в турнірній таблиці. У суботу, 20 липня, підопічні Степановського зустрінуться зі збірною ОАЕ. Усього "синьо-жовті" зіграють на Тайвані 7 поєдинків.