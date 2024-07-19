Сборная Украины одолела Малайзию в баскетбольном Кубке Джонса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Кубок Уильяма Джонса

Украина – Малайзия – 74:65 (18:10, 19:13, 22:22, 15:20)

"Сине-желтые" приступили к делу со старта встречи. Команда Виталия Степановского к большому перерыву успела создать солидный гандикап. После первой четверти сборная Украины оторвалась на 8 пунктов, а во второй – еще на 6 очков.

Во второй половине "тигры" сумели выровнять игру. Малайцы стабилизировали выступления под обоими щитами и смогли избежать дальнейшего роста отставания. В финальной четверти сборная Малайзии даже отыграла полдесятка пунктов, но уступила.

Итак, Украина одержала четвертую победу после двух поражений на старте турнира. Самыми результативными в составе "сине-желтых" стали Степан Лесык и Александр Антипов, набравшие по 14 очков. Последний еще и оформил дабл-дабл, добавив 13 подборов.

Пока сборная Украины поднялась на 3-е место в турнирной таблице. В субботу, 20 июля, подопечные Степановского встретятся со сборной ОАЭ. Всего "сине-желтые" сыграют на Тайване 7 поединков.