Збірна України зазнала третьої поразки поспіль у відборі на Євробаскет-2025

Національна команда України з баскетболу програла збірній Ізраїлю в 3-му турі кваліфікації до чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Євробаскет-2025, кваліфікація, група A

Україна – Ізраїль – 73:86 (19:16, 18:20, 18:29, 18:21)

Після більш-менш рівного дебюту зустрічі "синьо-жовті" спробували піти у відрив. На піку перевага підопічних Віталія Степановського склала 6 пунктів. Щоправда, ізраїльтяни до кінця першої чверті встигли половину відставання відіграти.

У другій десятихвилинці суперники намагалися іти нога в ногу. Зокрема, тричі рахунок на табло був рівним. Зрештою, на велику перерву збірна України пішла з мінімальною перевагою над Ізраїлем (+1).

Третя чверть стала ключовою у матчі. Спершу гра йшла за сценарієм попередніх двох ігрових відрізків. Однак, другу частину 10-хвилинки "синьо-жовті" фактично провалили, набравши всього 5 очок проти 15-ти в ізраїльських баскетболістів.

Україна ще й невдало відіграла на початку фінальної чверті. Дефіцит очок зріс до 17-ти пунктів, тож команда Степановського змирилася з неминучою поразкою. На останніх хвилинах українські баскетболісти лише трохи покращили статистику.

Найрезультативнішим на паркеті став центровий збірної України Артем Пустовий. Він набрав 23 очки, зробив 5 підбирань і віддав 1 асист. "Синьо-жовті" втретє зазнали поразки та впали на дно відбіркової групи. 25 листопада українці вдруге зустрінуться з Ізраїлем.