Сборная Украины потерпела третье поражение подряд в отборе на Евробаскет-2025

Национальная команда Украины по баскетболу проиграла сборной Израиля в 3-м туре квалификации к чемпионату Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Евробаскет-2025, квалификация, группа A

Украина – Израиль – 73:86 (19:16, 18:20, 18:29, 18:21)

После более-менее ровного дебюта встречи "сине-желтые" попытались уйти в отрыв. На пике преимущество подопечных Виталия Степановского составило 6 пунктов. Правда, израильтяне к концу первой четверти успели половину отставания отыграть.

Во второй десятиминутке соперники пытались идти нога в ногу. В частности, трижды счет на табло был равным. В конце концов, на большой перерыв сборная Украины пошла с минимальным преимуществом над Израилем (+1).

Третья четверть стала ключевой в матче. Сначала игра шла по сценарию предыдущих двух игровых отрезков. Однако вторую часть 10-минутки "сине-желтые" фактически провалили, набрав всего 5 очков против 15-ти у израильских баскетболистов.

Украина еще и неудачно отыграла в начале финальной четверти. Дефицит очков вырос до 17-ти пунктов, поэтому команда Степановского смирилась с неизбежным поражением. На последних минутах украинские баскетболисты лишь немного улучшили статистику.

Самым результативным на паркете стал центровой сборной Украины Артем Пустовой. Он набрал 23 очка, сделал 5 подборов и отдал 1 ассист. "Сине-желтые" в третий раз потерпели поражение и упали на дно отборочной группы. 25 ноября украинцы во второй раз встретятся с Израилем.