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Збірна України зазнала другої поразки на волейбольному Євро-2023

Варна, Четвер 31 серпня 2023 20:27
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Збірна України зазнала другої поразки на волейбольному Євро-2023 Фото: "Синьо-жовті" знову програли балканцям (cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України драматично поступилася збірній Хорватії у другому турі групового етапу цьогорічного чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи, чоловіки, група B

Україна – Хорватія – 2:3 (25:17, 22:25, 25:20, 15:25, 13:15)

Після рівного дебюту "синьо-жовті" захопили ініціативу на паркеті. До середини стартового сету підопічні Угіса Крастіньша відірвалися на безпечну відстань і спокійно довели партію до перемоги. Кінцева перевага українців склала 8 пунктів.

Непогано збірна України розпочала і другий сет. Утім, хорвати прийшли до тями та зуміли вирівняти становище. На майданчику заточилася серйозна боротьба, з якої проміжним переможцем вийшла балканська команда. Та в третій партії хлопці Крастіньша повернули впевненість. На піку українці вели з +7, а закінчили з п'ятиочковою перевагою.

Зміна лідера співпала з початком четвертого сету. Якщо на початку "синьо-жовті" ще трималися поруч із хорватською збірною, то поступово почали здавати і в атаці, і в обороні. Як наслідок, другу половину партії Україна програла без питань (6:14), тож довелося грати тай-брейк.

Там перебіг подій остаточно набув ознак трилера. Українці та хорвати кілька разів змінювали один одного в лідерах зустрічі. До вирішальних розіграшів суперники підійшли з нічийним рахунком (13:13). Однак, кінцівка краще вдалася збірній Хорватії, яка взяла два очки та обійшла українців у турнірній таблиці.

Україна ж зазнала другої поразки поспіль, тож тепер зобов'язана перемагати в наступному поєдинку, щоб зберегти шанси на вихід у плей-офф. 1 вересня "синьо-жовті" зіграють проти Болгарії. У стартовому турі господарі змагань програли іспанцям (1:3).

До слова, напередодні збірна України поступилася Словенії на старті Євро-2023.

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