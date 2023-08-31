ua en ru
Пт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сборная Украины потерпела второе поражение на волейбольном Евро-2023

Варна, Четверг 31 августа 2023 20:27
UA EN RU
Сборная Украины потерпела второе поражение на волейбольном Евро-2023 Фото: "Сине-желтые" снова проиграли балканцам (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины драматически уступила сборной Хорватии во втором туре группового этапа чемпионата Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы, мужчины, группа B

Украина – Хорватия – 2:3 (25:17, 22:25, 25:20, 15:25, 13:15)

После ровного дебюта "сине-желтые" захватили инициативу на паркете. К середине стартового сета подопечные Угиса Крастиньша оторвались на безопасное расстояние и спокойно довели партию до победы. Конечное преимущество украинцев составило 8 пунктов.

Хорошо сборная Украины начала и второй сет. Впрочем, хорваты пришли в себя и сумели выровнять положение. На площадке заточилась серьезная борьба, из которой промежуточным победителем вышла балканская команда. Но в третьей партии ребята Крастиньша вернули уверенность. На пике украинцы вели с +7, а закончили с пятиочковым преимуществом.

Смена лидера совпала с началом четвертого сета. Если в начале "сине-желтые" еще держались рядом с хорватской сборной, то постепенно начали сдавать и в атаке, и в обороне. Как следствие, вторую половину партии Украина проиграла без вопросов (6:14), и пришлось играть тай-брейк.

Там ход событий окончательно приобрел признаки триллера. Украинцы и хорваты несколько раз сменяли друг друга в лидерах встречи. К решающим розыгрышам соперники подошли с ничейным счетом (13:13). Однако концовка лучше удалась сборной Хорватии, которая взяла два очка и обошла украинцев в турнирной таблице.

Украина же потерпела второе поражение подряд, поэтому теперь обязана побеждать в следующем поединке, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. 1 сентября "сине-желтые" сыграют против Болгарии. В стартовом туре хозяева соревнований проиграли испанцам (1:3).

К слову, накануне сборная Украины уступила Словении на старте Евро-2023.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Волейбол
NEWS
Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября
Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября
DAILY
Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны