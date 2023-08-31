Сборная Украины потерпела второе поражение на волейбольном Евро-2023

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат Европы, мужчины, группа B

Украина – Хорватия – 2:3 (25:17, 22:25, 25:20, 15:25, 13:15)

После ровного дебюта "сине-желтые" захватили инициативу на паркете. К середине стартового сета подопечные Угиса Крастиньша оторвались на безопасное расстояние и спокойно довели партию до победы. Конечное преимущество украинцев составило 8 пунктов.

Хорошо сборная Украины начала и второй сет. Впрочем, хорваты пришли в себя и сумели выровнять положение. На площадке заточилась серьезная борьба, из которой промежуточным победителем вышла балканская команда. Но в третьей партии ребята Крастиньша вернули уверенность. На пике украинцы вели с +7, а закончили с пятиочковым преимуществом.

Смена лидера совпала с началом четвертого сета. Если в начале "сине-желтые" еще держались рядом с хорватской сборной, то постепенно начали сдавать и в атаке, и в обороне. Как следствие, вторую половину партии Украина проиграла без вопросов (6:14), и пришлось играть тай-брейк.

Там ход событий окончательно приобрел признаки триллера. Украинцы и хорваты несколько раз сменяли друг друга в лидерах встречи. К решающим розыгрышам соперники подошли с ничейным счетом (13:13). Однако концовка лучше удалась сборной Хорватии, которая взяла два очка и обошла украинцев в турнирной таблице.

Украина же потерпела второе поражение подряд, поэтому теперь обязана побеждать в следующем поединке, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. 1 сентября "сине-желтые" сыграют против Болгарии. В стартовом туре хозяева соревнований проиграли испанцам (1:3).