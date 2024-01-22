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Легендарний український баскетболіст помер у 76: він брав "золото" Олімпіади та Євробаскетів

Київ, Понеділок 22 січня 2024 12:55
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Легендарний український баскетболіст помер у 76: він брав "золото" Олімпіади та Євробаскетів Фото: Олімпійський чемпіон Анатолій Поливода на церемонії НОК України (noc-ukr.org)
Автор: Антон Федорців

Культова постать в історії вітчизняного баскетболу Анатолій Поливода відійшов у вічність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Життя баскетболіста та тренера обірвалося на 77-му році. Олімпійський чемпіон-1972 жив із синдромом Вольфа-Паркінсона-Вайта – вродженою аномалією будови серця.

Уродженець Єнакієва Поливода зробив собі ім'я в столичному "Будівельнику", кольори якого захищав у 1964-1972 рр. У 1967 році він став чемпіоном Радянського Союзу в складі збірної Української РСР. Потрапив до збірної Алєксандра Гомєльского та того ж року завоював золоті медалі чемпіонатів світу та Європи.

У 1968-му Поливода здобув "бронзу" Олімпійських ігор. Згодом він поповнив колекцію трофеїв ще двома титулами чемпіона Європи та золотою нагородою літніх Ігор у Мюнхені (1972). Завершив професіональні виступи в 25 років через хворобу.

Після припинення кар'єри закінчив Київський держінститут фізкультури. Понад 10 років працював у КНУ імені Шевченка. Наприкінці 80-х вийшов на пенсію через чергового загострення синдрому Вольфа-Паркінсона-Вайта. Мешкав у Миргороді на Полтавщині.

До слова, раніше екс-оборонець збірної України Шершун раптово помер у 42 роки.

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