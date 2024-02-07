Сборная Украины потеряла звезду команды перед стартом отбора на Евробаскет-2025
Форвард "Шленска" из польского Вроцлава Андрей Войналович получил неприятную травму за считанные недели до начала квалификации перед чемпионатом Европы 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.
24-летний украинец сломал пястную кость. Он выбыл из игрового процесса минимум на несколько недель.
Войналович не поможет сборной Украины в грядущих матчах квалификационного турнира перед Евробаскетом. В феврале подопечные Виталия Степановского проведут два поединка – против Словении (22 февраля) и Португалии (25 февраля). В отборе к Олимпиаде-2024 форвард был основным исполнителем команды.
Нынешний сезон Войналович начал в составе "Прометея" из Слобожанского, но не пробился в основную обойму "титанов". В ноябре оказался в рядах "Шленска" и начал играть в польской Баскет Лиге и Еврокубке. Средние цифры на евроарене – 8.6 очков, 2.3 подбора, 0.8 передач и 1 перехват за 27 минут на паркете.
Сборная Украины в квалификации на Евробаскет-2025
"Сине-желтые" будут соревноваться в группе A отбора. Там команда Степановского проведет шесть матчей в трех окнах.
Первая пара поединков запланирована на февраль. Со Словенией сборная встретится на выезде, а через три дня примет португальцев в Риге. В следующем окне украинцев будет ждать двойное противостояние с Израилем – дома (22 ноября) и в гостях (25 ноября).
Завершат квалификацию украинцы двумя поединками в феврале 2025 года. Сначала "сине-желтые" примут словенцев, а затем поедут в гости к сборной Португалии. В следующий раунд отбора выйдут три лучшие команды квартета.
К слову, ранее легендарный баскетболист Поливода скончался на 77-м году жизни.
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