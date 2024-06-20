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Збірна України втратила позиції в рейтингу ФІФА після фіаско на старті Євро-2024

Фото: "Синьо-жовті" перед одним із літніх спарингів (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила оновлену класифікацію національних команд планети. Україна погіршила становище в межах топ-25 найкращих збірних світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Команда Сергія Реброва опустилася на 24-те місце в рейтингу національних команд. У попередній версії класифікації "синьо-жовті" перебували на 22-й позиції.

У червні збірна України зіграла три спаринги та один офіційний поєдинок. Підопічні Реброва зіграли внічию з Німеччиною, програли Польщі та розгромили Молдову в контрольних поєдинках. Натомість румунській команді розгромно поступилися в стартовому турі чемпіонату Європи.

У лідерах рейтингу залишилася збірна Аргентини. Чемпіони світу випереджають національні команди Франції та Бельгії. Доповнили топ-10 збірні Бразилії, Англії, Португалії, Нідерландів, Іспанії, Хорватії та Італії.

Аргентина в ніч проти 20 червня візьме старт на Копа Амеріка-2024. "Альбіселесте" потрапили до групи A турніру, де зустрінуться зі збірними Канади, Чилі та Перу.

 

 

До слова, раніше зібрали оновлені рекорди Євро-2024 в спеціальній підбірці.

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