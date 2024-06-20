Збірна України втратила позиції в рейтингу ФІФА після фіаско на старті Євро-2024
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила оновлену класифікацію національних команд планети. Україна погіршила становище в межах топ-25 найкращих збірних світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА.
Команда Сергія Реброва опустилася на 24-те місце в рейтингу національних команд. У попередній версії класифікації "синьо-жовті" перебували на 22-й позиції.
У червні збірна України зіграла три спаринги та один офіційний поєдинок. Підопічні Реброва зіграли внічию з Німеччиною, програли Польщі та розгромили Молдову в контрольних поєдинках. Натомість румунській команді розгромно поступилися в стартовому турі чемпіонату Європи.
У лідерах рейтингу залишилася збірна Аргентини. Чемпіони світу випереджають національні команди Франції та Бельгії. Доповнили топ-10 збірні Бразилії, Англії, Португалії, Нідерландів, Іспанії, Хорватії та Італії.
Аргентина в ніч проти 20 червня візьме старт на Копа Амеріка-2024. "Альбіселесте" потрапили до групи A турніру, де зустрінуться зі збірними Канади, Чилі та Перу.
До слова, раніше зібрали оновлені рекорди Євро-2024 в спеціальній підбірці.
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