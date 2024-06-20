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Сборная Украины потеряла позиции в рейтинге ФИФА после фиаско на старте Евро-2024

Киев, Четверг 20 июня 2024 12:26
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Сборная Украины потеряла позиции в рейтинге ФИФА после фиаско на старте Евро-2024 Фото: "Сине-желтые" перед одним из летних спаррингов (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленную классификацию национальных команд планеты. Украина ухудшила положение в рамках топ-25 лучших сборных мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Команда Сергея Реброва опустилась на 24-е место в рейтинге национальных команд. В предыдущей версии классификации "сине-желтые" находились на 22-й позиции.

В июне сборная Украины сыграла три спарринга и один официальный поединок. Подопечные Реброва сыграли вничью с Германией, проиграли Польше и разгромили Молдову в контрольных поединках. В свою очередь румынской команде разгромно уступили в стартовом туре чемпионата Европы.

В лидерах рейтинга осталась сборная Аргентины. Чемпионы мира опережают национальные команды Франции и Бельгии. Дополнили топ-10 сборные Бразилии, Англии, Португалии, Нидерландов, Испании, Хорватии и Италии.

Аргентина в ночь на 20 июня примет старт на Копа Америка-2024. "Альбиселесте" попали в группу A турнира, где встретятся со сборными Канады, Чили и Перу.

Сборная Украины потеряла позиции в рейтинге ФИФА после фиаско на старте Евро-2024

К слову, ранее собрали обновленные рекорды Евро-2024 в специальной подборке.

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ФИФА Евро 2024 Сборная Украины
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