Сборная Украины потеряла позиции в рейтинге ФИФА после фиаско на старте Евро-2024

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленную классификацию национальных команд планеты. Украина ухудшила положение в рамках топ-25 лучших сборных мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА .

Команда Сергея Реброва опустилась на 24-е место в рейтинге национальных команд. В предыдущей версии классификации "сине-желтые" находились на 22-й позиции.

В июне сборная Украины сыграла три спарринга и один официальный поединок. Подопечные Реброва сыграли вничью с Германией, проиграли Польше и разгромили Молдову в контрольных поединках. В свою очередь румынской команде разгромно уступили в стартовом туре чемпионата Европы.

В лидерах рейтинга осталась сборная Аргентины. Чемпионы мира опережают национальные команды Франции и Бельгии. Дополнили топ-10 сборные Бразилии, Англии, Португалии, Нидерландов, Испании, Хорватии и Италии.

Аргентина в ночь на 20 июня примет старт на Копа Америка-2024. "Альбиселесте" попали в группу A турнира, где встретятся со сборными Канады, Чили и Перу.