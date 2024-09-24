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Збірна України впевнено переграла Нідерланди та вийшла в 1/4 фіналу футзального ЧС-2024

Ташкент, Вівторок 24 вересня 2024 19:27
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Збірна України впевнено переграла Нідерланди та вийшла в 1/4 фіналу футзального ЧС-2024 Фото: Даниіл Абакшин записав до свого активу результативну передачу (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України з футзалу здолала збірну Нідерландів у першому раунді плей-офф чемпіонату світу 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2024, 1/8 фіналу

Нідерланди – Україна – 1:3

Голи: Бузамбу, 28:54 – Зварич, 05:29, Мельник, 30:29, 39:23

"Синьо-жовті" спробували заволодіти ініціативою у дебюті. Активність від підопічних Олександра Косенка дозволила оформити швидкий гол. На 6-й хвилині Корсун віддав на Абакшина, той прибрав оборонця і вивів Зварича на порожні ворота.

Нідерландці відповіли виходом віч-на-віч Букарі, та Сухов упорався з цим викликом. Невдовзі Микитюк зі штрафного з рикошетом поцілив у поперечину! Найреальніший момент зрівняти рахунок "помаранчеві" змарнували під завісу тайму – Уадду після стінки з партнером пробив у стійку.

На старті другої половини Корсун влучив у поперечину, а Чернявський після перехоплення не зумів переграти Кьойка. Поступово нідерландська збірна відсунула перебіг подій подалі від власних воріт, а потім зрівняла рахунок. Це Бузамбу замкнув передачу Букарі після сольного проходу.

Збірна України перейшла в атаку з подвійним бажанням. Відновити перевагу команда Косенка зуміла доволі швидко. Допомогло підключення Сухова, який просунувся в центр майданчика та віддав на Мельника, а той поклав на паркет кіпера та з гострого кута відправив м'яч у сітку.

"Синьо-жовті" могли розвинути успіх, зокрема, Микитюк після розіграшу вільного пробив поруч зі стійкою. Нідерландці ж перейшли до гри з п'ятьма польовими на фінальних хвилинах, але натомість пропустили втретє – Мельник після перехоплення вгатив м'яч у ворота без голкіпера, встановивши фінальний результат.

Суперник збірної України в 1/4 фіналу визначиться в середу, 25 вересня. Місце на чвертьфінальній стадії Мундіалю розіграють збірні Іспанії та Венесуели. Піренейці виграли групу D, а от латиноамериканські футзалісти потрапили в плей-офф із третього місця в квартеті F.

До слова, раніше оцінили шанси збірної України виграти групу Ліги націй 2024/25.

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