Збірна України вперше в історії виграла жіночий Кубок світу з боротьби

На шляху до фіналу "синьо-жовта" команда здолала збірні Монголії та Японії. Перших українки впевнено здолали за підсумками десяти сутичок (7:3). Натомість із другими протистояння виявилося конкурентнішим (5:5).

Як наслідок, долю переможця довелося з'ясовувати за додатковими показниками. Підопічні Андрія Стадника залишили японок позаду завдяки більшій кількості набраних очок. У фіналі ж українська команда здолала збірну Китаю (6:4).

У складі збірної України вирішальні сутички виграли Лівач, Грушина, Ткач-Остапчук, Коляденко, Сова-Ріжко та Осняч-Шустова. Остання поборола Хуан Ван у ваговій категорії до 76 кг. Цей командний успіх став найкращим результатом "синьо-жовтих" в історії. Попереднім піком було "срібло" турніру 2005 року.

Паралельно в американському Коралвіллі відбувся турнір і серед чоловіків. Там перемога дісталася збірній США. У фіналі господарі змагань здолали принципового опонента – збірну Ірану (6:4).