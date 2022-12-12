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Сборная Украины впервые в истории выиграла женский Кубок мира по борьбе

Фото: Мгновение триумфа для женской сборной Украины (twitter.com/wrestling)
Автор: Антон Федорцив

Украинские борчихи одолели сборную Китая в финале Кубка мира и установили новый ориентир для отечественных спортсменок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

По пути в финал "сине-желтая" команда одолела сборные Монголии и Японии. Первых украинки уверенно одолели по итогам десяти стычек (7:3). В то же время со вторыми противостояние оказалось более конкурентным (5:5).

Как следствие, судьбу победителя пришлось выяснять по дополнительным показателям. Подопечные Андрея Стадника оставили японок позади благодаря большему количеству набранных очков. В финале же украинская команда одолела сборную Китая (6:4).

В составе сборной Украины решающие стычки выиграли Ливач, Грушина, Ткач-Остапчук, Коляденко, Сова-Рижко и Осняч-Шустова. Последняя одолела Хуан Ван в весовой категории до 76 кг. Этот командный успех стал лучшим результатом "сине-желтых" в истории. Предыдущим пиком было "серебро" турнира 2005 года.

Параллельно в американском Коралвилле состоялся турнир и среди мужчин. Там победа досталась сборной США. В финале хозяева соревнований одолели принципиального оппонента – сборную Ирана (6:4).

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Сборная Украины