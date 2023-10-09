Збірна України з волейболу не кваліфікувалась на Олімпіаду-2024, але є шанс

Збірна України з волейболу поступилася збірній Німеччини. Україна все ще має шанси потрапити на змагання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Збірна України з волейболу поступилася збірній Німеччини з рахунком 0:3 за сетами. Це був останній матч кваліфікації Але Україна все ще має шанси потрапити на змагання.

Фото: збірна України з волейболу (facebook.com)

Можливість потрапити на Олімпіаду 2024

Результати матчів волейбольної збірної України впливали на становище України у світовому рейтингу. Через нього на Олімпійські ігри вийдуть ще п'ять збірних, які не змогли кваліфікуватися напряму.

Станом, на 8 жовтня, Україна займає 16 місце у світовому рейтингу. Прохідна позиція на потрапляння у Париж стане відомою. після завершення олімпійського кваліфікаційного турніру.

Підсумкова таблиця групи

Волейбольна збірна Німеччини вийшла з групи з першого місця, здобувши сім перемог та набравши максимальну кількість очок. В активі збірної 21 очки.

З другого місця на Олімпіаду пройшла збірна Бразилії, здобувши 6 перемог в 7 матчах і набравши 15 очок.

Куба та Італія з різницею в один заліковий бал, зайняли третє та четверте місце в таблиці. Куба здобула 5 перемог і отримала 14 очок. Італія за 4 перемоги отримала 13 очок.

Україна зайняла 5 місце. здобувши 3 перемоги над Іраном, Катаром та Чехією та набрала 10 очок.

Збірна Чехії в даний момент займає шосту позицію з матчем в запасі і має 4 очки.

Іран здобув лише одну перемогу в групі та отримав 4 очки.

Катар з 0 очками замикає таблицю групи, але має матч в запасі.

Сьогодні вночі збірна Чехія ще зіграє з Катаром і на цьому закінчиться відбір в групі.

Нагадаємо, що у п'ятому турі, Україна втратила шанси кваліфікуватись в ТОП-2 групи, щоб пройти на Олімпіаду напряму.