Сборная Украины по волейболу не квалифицировалась на Олимпиаду-2024, но есть шанс

Сборная Украины по волейболу уступила сборной Германии. У Украины все еще есть шансы попасть на соревнования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Сборная Украины по волейболу уступила сборной Германии со счетом 0:3 по сетам. Это был последний матч квалификации Но у Украины все еще есть шансы попасть на соревнования.

Фото: сборная Украины по волейболу (facebook.com)

Возможность попасть на Олимпиаду 2024 года

Результаты матчей волейбольной сборной Украины влияли на положение Украины в мировом рейтинге. Из-за него на Олимпийские игры выйдут еще пять сборных, которые не смогли квалифицироваться напрямую.

По состоянию на 8 октября Украина занимает 16 место в мировом рейтинге. Проходная позиция на попадание в Париж станет известна. после завершения олимпийского квалификационного турнира.

Итоговая таблица группы

Волейбольная сборная Германии вышла из группы с первого места, одержав семь побед и набрав максимальное количество очков. В активе сборной 21 очка.

Со второго места на Олимпиаду прошла сборная Бразилии , одержав 6 побед в 7 матчах и набрав 15 очков.

Куба и Италия с разницей в один зачетный балл заняли третье и четвертое место в таблице. Куба одержала 5 побед и получила 14 очков. Италия за 4 победы получила 13 очков.

Украина заняла 5-е место. одержав 3 победы над Ираном, Катаром и Чехией и набрала 10 очков.

Сборная Чехии в данный момент занимает шестую позицию с матчем в запасе и имеет 4 очка.

Иран одержал лишь одну победу в группе и получил 4 очка.

Катар с 0 очками закрывает таблицу группы, но имеет матч в запасе.

Сегодня ночью сборная Чехии еще сыграет с Катаром и на этом закончится отбор в группе.

Напомним, что в пятом туре Украина потеряла шансы квалифицироваться в ТОП-2 группы, чтобы пройти на Олимпиаду напрямую.