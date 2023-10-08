ua en ru
Нд, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Є шанс фінішувати у топ-3. Збірна України з волейболу перемогла чехів у відборі на ОІ

Чехія, Неділя 08 жовтня 2023 01:51
UA EN RU
Є шанс фінішувати у топ-3. Збірна України з волейболу перемогла чехів у відборі на ОІ Фото: Збірна України з волейболу (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Збірна Україна в олімпійському відборі з волейболу виявилась сильнішою за збірну Чехії.Шанси на потрапляння на олімпіаду збереглися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Чоловіча збірна України з волейболу перемогла збірну Чехії. Це третя перемога у кваліфікації на Олімпіаду-2024. Підопічні Угіса Крастіньша обіграли у чотирьох сетах команду Чехії.

У останньому матчі олімпійського відбору Україна у неділю, 8 жовтня, зіграє проти Німеччини. Початок - о 23:00 за київським часом.

Минулі зустрічі волейбольної збірної України

Волейбольна збірна здобула дві перемоги у попередніх матчах: над збірною Ірана, з рахунком 3:0 та збірною Катару, з рахунком 3:1. Також збірна програла Кубі та Італії з однаковим рахунком 0:3. Збірній Бразилії "синьо-жовті" поступилися у тайм-брейку.

Зараз збірна України займає 5 місце у турнірній таблиці та втратила всі шанси потрапити в ТОП-2 та вийти на олімпіаду напряму. Але ще є шанс пройти через світовий рейтинг. В даний момент прохідна позиція для потрапляння у Париж невідома - визначиться після завершення олімпійського кваліфікаційного турніру.

До фінального олімпійського турніру виходять команди на першому-другому місцях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волейбол
NEWS
ХАМАС неочікувано атакував Ізраїль, Тель-Авів "готовий до війни": що відомо на цей час
ХАМАС неочікувано атакував Ізраїль, Тель-Авів "готовий до війни": що відомо на цей час
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України