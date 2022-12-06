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Збірна України візьме двох дебютантів на другий етап Кубка світу з біатлону

Фото: Олександра Меркушина приєднається до дорослої збірної України (Facebook/Біатлон України)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб збірної України пішов на кадрові зміни через проблеми зі здоров'ям низки біатлоністів. Змагання в австрійському Гохфільцені пропустять Юлія Джима, Ірина Петренко та Дмитро Підручний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Головний тренер жіночої команди Олександр Кравченко взяв у склад сестер Меркушиних. Якщо 27-річна Анастасія повернулася до лав "синьо-жовтих" уперше після Олімпіади-2022, то 17-річна Олександра отримала дебютний виклик до першої збірної.

Разом із ними в Гохфільцені виступатимуть Дар'я Блашко, Анна Кривонос, Олена Білосюк. На першому етапі сезону 2022/23 у фінському Контіолагті представниці жіночої збірної України жодного разу не потрапили до залікової зони, а в естафеті повторили історичний антирекорд.

Тим часом склад чоловічої збірної теж поповнив юніор. Компанію Артему Примі, Антонові Дудченку, Богдану Цимбалу, Тарасу Лесюку складе Віталій Мандзин. 19-річний біатлоніст розпочав сезон на рівні Кубка IBU. На етапі в Ідре взяв участь у трьох гонках.

Змагання в Гохфільцені відбудуться 8-11 грудня. У програмі етапу Кубка світу традиційно запланували спринти, гонки переслідування та естафети. Перший старт – жіночий спринт (8 грудня, 15:10).

До слова, напередодні Рейселанн-Ольсбу відмовилася від повернення до змагань цьогоріч.

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