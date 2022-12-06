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Сборная Украины возьмет двух дебютантов на второй этап Кубка мира по биатлону

Фото: Александра Меркушина присоединится к взрослой сборной Украины (Facebook/Біатлон України)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб сборной Украины пошел на кадровые изменения из-за проблем со здоровьем ряда биатлонистов. Соревнования в австрийском Хохфильцене пропустят Юлия Джима, Ирина Петренко и Дмитрий Пидручный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Главный тренер женской команды Александр Кравченко взял в состав сестер Меркушиных. Если 27-летняя Анастасия вернулась в ряды "сине-желтых" впервые после Олимпиады-2022, то 17-летняя Александра получила дебютный вызов в первую сборную.

Вместе с ними в Хохфильцене выступят Дарья Блашко, Анна Кривонос, Елена Билосюк. На первом этапе сезона 2022/23 в финском Контиолахти представительницы женской сборной Украины ни разу не попали в зачетную зону, а в эстафете повторили исторический антирекорд.

Тем временем состав мужской сборной тоже пополнил юниор. Компанию Артему Приме, Антону Дудченко, Богдану Цимбалу, Тарасу Лесюку составит Виталий Мандзин. 19-летний биатлонист начал сезон на уровне Кубка IBU. На этапе в Идре принял участие в трех гонках.

Соревнования в Хохфильцене состоятся 8-11 декабря. В программе этапа Кубка мира традиционно запланированы спринты, гонки преследования и эстафеты. Первый старт – женский спринт (8 декабря, 15:10).

К слову, накануне Рейселанн-Ольсбу отказалась от возвращения к соревнованиям в этом году.

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