UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збірна України виграла секретний спаринг у лідера Першої ліги Польщі

Фото: Підопічні Сергія Реброва перед стартовим свистком (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України здобула комфортну перемогу над "Лехією" з польського Гданська в контрольному матчі за зачиненими дверима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

"Лехія" – Україна – 0:2

Голи: Піхальонок, 24, Назарина, 58

 

"Синьо-жовті" забили по м'ячу до та після перерви. У середині першої половини рахунок відкрив лідер "Дніпра-1" Піхальонок. Натомість на старті другого тайму хавбек донецького "Шахтаря" Назарина подвоїв перевагу команди Сергія Реброва.

Розмочити рахунок "біло-зелені" до фінального свистка так і не зуміли. Склад збірної України наразі залишається таємницею. Натомість в основі "Лехії" на полі з'явилися українські легіонери – воротар Сарнавський, хавбек Желізко та вінгер Хлань.

"Зараз не потрібен, але УЄФА каже нам, що ми повинні грати цю гру. Я вважаю, що він зараз не потрібен, але, на жаль, ми повинні грати цю контрольну гру", – розповів про спаринг кілька днів тому Ребров.

Головний поєдинок осені збірна України проведе 20 листопада. У німецькому Леверкузені "синьо-жовті" в очному протистонні з Італією визначать володаря другої путівки на Євро-2024 від групи C. Переможцем квінтету достроково стала збірна Англії.

До слова, раніше зібрали топ-5 найвпливовіших жінок українського футболу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України