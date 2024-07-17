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Збірна України вдруге поспіль перемогла в баскетбольному Кубку Джонса

Фото: "Синьо-жовті" розібралися з японською молодіжкою (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України з баскетболу переграла збірну Японії U-22 на товариському турнірі Кубок Вільяма Джонса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок Вільяма Джонса

Україна – Японія U-22 – 63:47 (12:10, 16:18, 14:10, 21:9)

 

Керманич "синьо-жовтих" Віталій Степановський задіяв експериментальний склад. Цей підхід, однак, не завадив українським баскетболістам контролювати матч. Вирішальним став відрізок після великої перерви.

На рубежі третьої та фінальної чвертей збірна України видала домінантний відрізок. Цей спалах національної команди гарантував безпечну кінцівку зустрічі з комфортним гандикапом. Фінальна перевага склала 16 пунктів.

Найрезультативнішим у складі "синьо-жовтих" став Анатолій Шундель (11 очок). Ще десяток пунктів у скарбничку команди Степановського додав Вадим Козак, а Олексій Соловйов і Ростислав Новицький набрали по 8 очок. Останній ще й оформив 10 підбирань.

У четвер, 18 липня, збірна України проведе п'ятий поєдинок на турнірі. Суперником "синьо-жовтих" стане одна зі збірних Тайваню. Українські баскетболісти здобули дві перемоги в Тайбеї. Перед успіхом із японською молодіжкою підопічні Степановського розібралися з австралійськими "Гардіанс".

До слова, напередодні збірна України U-20 переграла Угорщину на Євробаскеті.

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