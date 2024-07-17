RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Украины во второй раз победила в баскетбольном Кубке Джонса

Фото: "Сине-желтые" разобрались с японской молодежкой (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины по баскетболу обыграла сборную Японии U-22 на товарищеском турнире Кубок Уильяма Джонса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Уильяма Джонса

Украина – Япония U-22 – 63:47 (12:10, 16:18, 14:10, 21:9)

 

Наставник "сине-желтых" Виталий Степановский задействовал экспериментальный состав. Этот подход, однако, не помешал украинским баскетболистам контролировать матч. Решающим стал отрезок после большого перерыва.

На рубеже третьей и финальной четвертей сборная Украины выдала доминантный отрезок. Эта вспышка национальной команды гарантировала безопасную концовку встречи с комфортным гандикапом. Финальное преимущество составило 16 пунктов.

Самым результативным в составе "сине-желтых" стал Анатолий Шундель (11 очков). Еще десяток пунктов в копилку команды Степановского добавил Вадим Козак, а Алексей Соловьев и Ростислав Новицкий набрали по 8 очков. Последний еще и оформил 10 подборов.

В четверг, 18 июля, сборная Украины проведет пятый поединок на турнире. Соперником "сине-желтых" станет одна из сборных Тайваня. Украинские баскетболисты одержали две победы в Тайбэе. Перед успехом с японской молодежкой подопечные Степановского разобрались с австралийскими "Гардианс".

К слову, накануне сборная Украины U-20 обыграла Венгрию на Евробаскете.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныБаскетбол