UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збірна України узгодила спаринг із чотириразовими чемпіонами світу

Фото: "Синьо-жовті" ще не перемагали збірну Німеччини (facebook.com/DFBTeamEN)
Автор: Антон Федорців

У рамках підготовки до домашнього чемпіонату Європи-2024 збірна Німеччини проведе контрольний поєдинок проти національної команди України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW Sports.

Матч Німеччина – Україна попередньо запланований на 12 червня. Спаринг збірних прийме Бремен. Поєдинок відбудеться на домашній арені місцевого "Вердера" – "Везерштадіоні".

Для німецької збірної матч буде особливим. Він стане 1000-м у літописі Бундестіму. Перший поєдинок Німеччина провела ще в 1908 році, коли зустрілася зі збірною Швейцарії. З тих пір німці виграли 4 чемпіонати світу (1954, 1974, 1990, 2014) та три чемпіонати Європи (1972, 1980, 1996).

Історія протистоянь збірних Німеччини та України налічує 8 матчів. Безумовна перевага на боці німецької команди – 5 перемог, 3 нічиї. Востаннє шляхи національних команд перетиналися у Лізі націй 2020/21. Тоді Бундестім двічі взяв гору (2:1, 3:1).

Німеччина буде господарем континентальної першості 2024 року. До турніру команда Гансі Фліка готуватиметься через товариські матчі. Натомість збірна України в березні розпочне кваліфікаційний турнір, а в червні матиме два поєдинки відбору – проти Північної Македонії (16 червня) і Мальти (19 березня).

До слова, раніше пригадали тренерів-сумісників в історії збірної України на чолі з Лобановським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна НімеччиниЗбірна України