Збірна України узгодила спаринг із чотириразовими чемпіонами світу

Матч Німеччина – Україна попередньо запланований на 12 червня. Спаринг збірних прийме Бремен. Поєдинок відбудеться на домашній арені місцевого "Вердера" – "Везерштадіоні".

Для німецької збірної матч буде особливим. Він стане 1000-м у літописі Бундестіму. Перший поєдинок Німеччина провела ще в 1908 році, коли зустрілася зі збірною Швейцарії. З тих пір німці виграли 4 чемпіонати світу (1954, 1974, 1990, 2014) та три чемпіонати Європи (1972, 1980, 1996).

Історія протистоянь збірних Німеччини та України налічує 8 матчів. Безумовна перевага на боці німецької команди – 5 перемог, 3 нічиї. Востаннє шляхи національних команд перетиналися у Лізі націй 2020/21. Тоді Бундестім двічі взяв гору (2:1, 3:1).

Німеччина буде господарем континентальної першості 2024 року. До турніру команда Гансі Фліка готуватиметься через товариські матчі. Натомість збірна України в березні розпочне кваліфікаційний турнір, а в червні матиме два поєдинки відбору – проти Північної Македонії (16 червня) і Мальти (19 березня).