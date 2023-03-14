Сборная Украины согласовала спарринг с четырехкратными чемпионами мира

Матч Германия – Украина предварительно запланирован на 12 июня. Спарринг сборных примет Бремен. Поединок состоится на домашней арене местного "Вердера" – "Везерштадионе".

Для немецкой сборной матч будет особенным. Он станет 1000-м в летописи Бундестима. Первый матч Германия провела еще в 1908 году, когда встретилась со сборной Швейцарии. С тех пор немцы выиграли 4 чемпионата мира (1954, 1974, 1990, 2014) и три чемпионата Европы (1972, 1980, 1996).

История противостояний сборных Германии и Украины насчитывает 8 матчей. Безусловное преимущество на стороне немецкой команды – 5 побед, 3 ничьих. В последний раз пути национальных команд пересекались в Лиге наций 2020/21. Тогда Бундестим дважды победил (2:1, 3:1).

Германия станет хозяином континентального первенства 2024 года. К турниру команда Ханси Флика будет готовиться через товарищеские матчи. Тем временем сборная Украины в марте начнет квалификационный турнир, а в июне сыграет два поединка отбора – против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 марта).