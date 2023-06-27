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Сборная Украины U-21 расписала яркую ничью с Испанией на Евро-2023

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Бухарест, Вторник 27 июня 2023 23:42
Сборная Украины U-21 расписала яркую ничью с Испанией на Евро-2023 Фото: "Сине-желтые" расписали ничью с испанцами (uefa.com)
Автор: Антон Федорцив

Результативной ничьей завершился матч 3-го тура группового этапа европейского первенства между молодежными командами Украины и Испании.

Подробнее о поединке – в отчете РБК-Украина.

Евро-2023, групповой этап, группа B

Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2

Голы: Желизко, 49 (автогол), Руис, 90 – Вьюнник, 43, Судаков, 81 (пенальти)

Оба тренера на финальный тур выпустили неоптимальные составы. В частности, Руслан Ротань сделал 9 замен по сравнению с матчем против румын. Место в старте, например, получили резервный кипер Нещерет и нападающий Вьюнник.

Вратарь вынужден был попотеть уже в дебюте. Это Очеретько отдал опрометчивый пас на своей половине и фактически организовал голевой момент для Испании U-21. Впрочем, Камельо в ближнем бою переиграть Нещерета не смог.

Впоследствии с участием голкипера произошел и противоречивый эпизод. Он пытался быстро ввести мяч в игру после перехвата, но попал себе в ногу и подарил мяч Рикельме. Хавбек пиренейской команды на радостях оперативно отправил сферу в сетку. Однако арбитр успел заметить фол против Нещерета.

А впоследствии он ликвидировал угрозу после ошибки Салюка у собственных ворот, не дав Камельо пробить акцентированно. Фактически первый действительно опасный момент украинская молодежка трансформировала в гол – Назаренко устроил сольный проход по правому флангу и навесил от лицевой линии, а Вьюнник классно пробил головой.

Правда, в лидерах сборная Украины U-21 находилась недолго. Серия ошибок в обороне перешла через край. В дебюте второй половины опасный прострел Рикельме вдоль ворот попытался подальше выбить Сирота, но попал в Желизко, от которого мяч оказался за линией – 1:1.

Гол вдохновил испанцев на повышение давления на ворота украинской молодежки. Оборона во главе с Нещеретом пережила непростой отрезок, когда "Фурия Роха" пыталась развить локальный успех в победный счет. Но реализовать территориальное преимущество пиренейская команда не смогла.

Постепенно молодежная сборная Украины выровняла положение. Серия же замен добавила вариативности впереди. Хотя сравняли счет "сине-желтые" довольно банально. Сирота выполнил длинную передачу со своей половины на ход Сикану, а тот дождался ошибки соперника и подставился под фол вратаря.

Вердикт арбитра был однозначным – пенальти. К отметке подошел одноклубник нападающего Судаков. Хавбек хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый, разведя мяч и вратаря Испании U-21 по разным углам.

Второй мяч украинцев раскрыл игру на финальные 10 минут. Пиренейцы бросились отыгрываться, а ребята Ротаня принялись ловить соперника на контратаках. Однако своей цели достигли первые. На последней минуте основного времени Руис ворвался на оперативное пространство и технично переиграл Нещерета. Итак, сборная Украины заняла второе место в группе B и в среду узнает своего соперника в четвертьфинале.

Сборная Украины U-21 расписала яркую ничью с Испанией на Евро-2023

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Сборная Украины Сборная Испании
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