Збірна України U-21 на Євро-2023: де дивитися і прогноз на матч 1/4 фіналу проти Франції

Матч Франція U-21 – Україна U-21 відбудеться 2 липня в румунському Клужі. Поєдинок прийме стадіон "Клуж Арена". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Франція U-21 – Україна U-21

Уболівальники отримають доступ до безкоштовної трансляції. Офіційний транслятор турніру – "Суспільне". У цифровому мовленні T2 поєдинки "синьо-жовтих" покажуть регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" тощо).

Матч української команди проти "триколірних" також покажуть на платформі "Суспільне Спорт" та YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Окрім того, аудіотрансляцію можна буде прослухати на "Радіо Промінь". Передматчева студія розпочнеться о 21:30.

Прогноз букмекерів на матч Франція U-21 – Україна U-21

Для фахівців австрійської контори Bwin безумовним фаворитом протистояння стали французи. На перемогу галлів приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,63. Натомість імовірність звитяги України U-21 оцінили балом 5,25. Навіть нічия набагато вірогідніша – кеф 3,80.

Любителі гострих відчуттів можуть закластися на нульову нічию в основний час. Коефіцієнт на такий підсумок доволі перспективний – 9,75. Шанувальники відкритого футболу розглянуть варіант із голами обох команд у кожному з таймів із кефом 14,50.

Трохи нижчі цифри запропонували британці з William Hill. Коефіцієнт на перемогу збірної Франції U-21 склав 1,50. Тим часом на перемогу "синьо-жовтої" молодіжки приймають ставки з балом 5,00. На нічию можна поставити з кефом 3,75.

Персональні фанати Данила Сікана вивчають вірогідність того, що гол їхнього улюбленця буде першим або останнім у зустрічі з однаковим коефіцієнтом 8,50. На перемогу ж української команди в післяматчевій серії пенальті виставили бал 13,00.

Орієнтовні склади на матч Франція U-21 – Україна U-21

Франція U-21: Шевальє – Калюлю, Баде, Лукеба, Нкунку – Ле Фе, Какере, К. Тюрам – Шеркі – Баркола, Гуїрі

Україна U-21: Трубін – Сич, Таловєров, Батагов, Вівчаренко – Бондаренко, Бражко, Судаков – Кащук, Сікан, Брагару

Переможець зустрічі поповнить лави півфіналістів турніру. Напередодні до цієї стадії змагань дісталися збірні Ізраїлю та Іспанії, які вибили грузинів і швейцарців відповідно. Третього фіналіста в неділю визначати молодіжки Англії та Португалії. Якщо англійці вийдуть до 1/2 фіналу, то збірна України U-21 матиме шанси потрапити на Олімпійські ігри навіть у разі поразки від французів.