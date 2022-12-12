Збірна України U-20 впевнено здолала Польщу на хокейному чемпіонаті світу

Чемпіонат світу U-20, IB, 2-й тур

Україна U-20 – Польща U-20 – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Шайби: Сібілевич, 01:54, Садовиков, 02:19, 39:51, Коржилецький, 45:03, Атаманчук, 48:35 – М. Кусак, 29:07, Маціас, 33:45

"Синьо-жовті" шокували господарів двома голами в стартові три хвилини. Спершу команда Олександра Бобкіна класно розіграла більшість в атаці віялом – Коржилецький від правого борту відпасував Дубському, а той віддав на Сібілевича, який і пробив Клімовскі. А за якихось півхвилини Садовиков класно завершив сольний прохід.

Тим не менше, "орли" відшукали внутрішні резерви, щоб відігратися в другому періоді. Міхал Кусак дальнім кидком у дев'ятку розмочив рахунок у середині 20-хвилинки. А згодом воротар Сердюк не впорався з пострілом із дистанції від Маціася.

Проте, українці зуміли вирватися вперед. У меншості шайбу на "п'ятаку" проштовхнув за лінію Садовиков. У третьому ж періоді збірна України U-20 забила ще двічі. Це Коржилецький завершив класну затяжну комбінацію "синьо-жовтих", а Атаманчук добив шайбу в рамку після помилки кіпера – 5:2 у підсумку.

Завдяки другій перемозі поспіль українська команда закріпилася в лідерах секстету. Наступний поєдинок хлопці Бобкіна проведуть 14 грудня проти естонських ровесників. Балтійці вже програли Польщі та Південній Кореї.