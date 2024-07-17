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Збірна України U-20 розгромила Косово та вийшла в плей-офф на Євробаскеті

Фото: "Синьо-жовті" позмагаються за підвищення в класі (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Молодіжна збірна України впевнено переграла ровесників із Косова на фініші групового етапу чемпіонату Європи 2024 року в Дивізіоні B.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Євробаскет-2023 U-20, Дивізіон B, група C

Україна – Косово – 67:50 (14:9, 22:11, 13:13, 18:17)

 

"Синьо-жовті" забезпечили позитивний результат до великої перерви. У малорезультативній першій чверті підопічні Валерія Плеханова "привезли" косоварам 5 пунктів перевагу. Натомість у другій додали цілих 11 очок згори.

Створивши солідний гандикап, українська молодіжка трохи збавила оберти. У третій десятихвилинці збірна Косова U-20 навіть зуміла зіграти на рівних із українськими баскетболістам (13:13). Та зі стартом фінальної чверті "синьо-жовті" знову заволоділи ініціативою.

До середини ігрового відрізку перевага молодіжної збірної України зросла до 20-ти пунктів. Балканці всіляки намагалися уникнути розгрому. Однак, фінальна сирена зафіксувала 17-очкову перевагу команди Плеханова.

Завдяки перемозі Україна U-20 фінішувала першою у групі C і вийшла в наступний раунд змагань. У чвертьфіналі "синьо-жовті" зустрінуться з молодіжкою Грузії, яка фінішувала другою у групі D. Путівки в Дивізіон A завоюють лише фіналісти турніру.

До слова, напередодні збірна України U-20 переграла Угорщину на Євробаскеті.

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