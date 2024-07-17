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Сборная Украины U-20 разгромила Косово и вышла в плей-офф Евробаскета

Фото: "Сине-желтые" соревнуются за повышение в классе (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Молодежная сборная Украины уверенно обыграла ровесников из Косово на финише группового этапа чемпионата Европы 2024 года в Дивизионе B.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евробаскет-2023 U-20, Дивизион B, группа C

Украина – Косово – 67:50 (14:9, 22:11, 13:13, 18:17)

 

"Сине-желтые" обеспечили положительный результат к большому перерыву. В малорезультативной первой четверти подопечные Валерия Плеханова "привезли" косоварам 5 пунктов преимущество. Во второй добавили целых 11 очков сверху.

Создав солидный гандикап, украинская молодежка немного сбавила обороты. В третьей десятиминутке сборная Косово U-20 даже сумела сыграть на равных с украинскими баскетболистами (13:13). Но со стартом финальной четверти "сине-желтые" снова завладели инициативой.

К середине игрового отрезка преимущество молодежной сборной Украины выросло до 20-ти пунктов. Балканцы всячески пытались избежать разгрома. Однако финальная сирена зафиксировала 17-очковое преимущество команды Плеханова.

Благодаря победе Украина U-20 финишировала первой в группе C и вышла в следующий раунд соревнований. В четвертьфинале "сине-желтые" встретятся с молодежкой Грузии, которая финишировала второй в группе D. Путевки в Дивизион A завоюют только финалисты турнира.

К слову, накануне сборная Украины U-20 обыграла Венгрию на Евробаскете.

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