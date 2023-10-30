Збірна України з тріском пролетіла повз плей-офф ЧС-2023 з міні-футболу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

ЧС-2023, група C, 3-й тур

Чехія – Україна – 7:0

"Синьо-жовті" пропустили чотири м'ячі в першому таймі. Уперше оборона українців проґавила випад чеської збірної на 6-й хвилині, коли відзначився Ланка. Згодом його заспів партнери підтримали ще трьома голами.

На старті другої половини Долечек зробив рахунок геть непристойним. Далі шостий м'яч чехів оформив Падера, а під завісу зустрічі Ланка з дублем встановив остаточний результат поєдинку. Як наслідок, збірна України не змогла піднятися вище третього місця в квартеті C.

Отже, "синьо-жовті" після розгрому збірної Алжиру (9:1) на старті зазнали двох поразок поспіль. Спершу наша збірна поступилася Таїланду (0:2), а тепер програла і Чехії. Далі йдуть саме кривдники української команди.

Збірна України вдруге взяла участь у чемпіонаті світу. На форумі в 2019 році національна команда дійшла до чвертьфіналу. У європейському рейтингу збірних Україна йде на 13-й сходинці.