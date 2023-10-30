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Сборная Украины с треском пролетела мимо плей-офф ЧМ-2023 по мини-футболу

Рас-эль-Хайма, Понедельник 30 октября 2023 20:30
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Сборная Украины с треском пролетела мимо плей-офф ЧМ-2023 по мини-футболу Фото: "Сине-желтые" закончили выступления на Мундиале полным фиаско (facebook.com/ukraineminifootball)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины сокрушительно проиграла сборной Чехии заключительный матч группового этапа мини-футбольного чемпионата мира 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

ЧМ-2023, группа C, 3-й тур

Чехия – Украина – 7:0

"Сине-желтые" пропустили четыре мяча в первом тайме. Впервые оборона украинцев упустила выпад чешской сборной на 6-й минуте, когда отличился Ланка. Впоследствии его запев партнеры поддержали еще тремя голами.

На старте второй половины Долечек сделат счет вовсе неприличным. Затем шестой мяч чехов оформил Падера, а под занавес встречи Ланка с дублем установил окончательный результат поединка. В результате сборная Украины не смогла подняться выше третьего места в квартете C.

Итак, "сине-желтые" после разгрома сборной Алжира (9:1) на старте потерпели два поражения подряд. Сначала наша сборная уступила Таиланду (0:2), а теперь проиграла и Чехии. Далее следуют именно обидчики украинской команды.

Сборная Украины во второй раз приняла участие в чемпионате мира. На форуме в 2019 году национальная команда дошла до четвертьфинала. В европейском рейтинге сборных Украина идет на 13-й строчке.

К слову, ранее Украина поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА за октябрь.

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