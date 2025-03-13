Збірна України провела перше тренування в Іспанії: замість легіонерів викликали дев'ять нових гравців (фото)

13 березня збірна України в іспанському Бенідормі розпочала підготовку до матчів плей-офф Ліги націй проти Бельгії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.
Поки у Іспанії під керівництвом Сергія Реброва та його тренерського штабу працюють лише футболісти з УПЛ. Легіонери приєднаються до команди після матчів своїх клубів.
Поєдинки Ліги націй відбудуться 20 березня в іспанській Мурсії (номінально домашній для України) та 23 березня в бельгійському Генку. Початок обох зустрічей о 21:45.
Посівши друге місце у групі B1 Ліги націй, "синьо-жовті" вийшли у плей-офф за право грати у дивізіоні A. Суперником стала збірна Бельгії, яка в свою чергу фінішувала третьою у групі А2.
До основного списку національної команди ввійшли 25 виконавців, ще шість гравців потрапили до резервного.
Воротарі:
Захисники:
Півзахисники:
Нападники:
Резервний список
Аби налагодити повноцінний тренувальний процес, до 16 березня з головною командою країни працюватимуть дев'ять футболістів молодіжної збірної.
Список футболістів довикликаних на тренувальний збір:
Воротарі:
Захисники:
Півзахисники:
Нападник:
(Фото: УАФ)
Раніше повідомили, що Зінченко вразив УЄФА фантастичним голом у Лізі чемпіонів.