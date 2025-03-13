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Збірна України провела перше тренування в Іспанії: замість легіонерів викликали дев'ять нових гравців (фото)

Фото: Перше тренування в Іспанії (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

13 березня збірна України в іспанському Бенідормі розпочала підготовку до матчів плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Поки у Іспанії під керівництвом Сергія Реброва та його тренерського штабу працюють лише футболісти з УПЛ. Легіонери приєднаються до команди після матчів своїх клубів.

Поєдинки Ліги націй відбудуться 20 березня в іспанській Мурсії (номінально домашній для України) та 23 березня в бельгійському Генку. Початок обох зустрічей о 21:45.

Посівши друге місце у групі B1 Ліги націй, "синьо-жовті" вийшли у плей-офф за право грати у дивізіоні A. Суперником стала збірна Бельгії, яка в свою чергу фінішувала третьою у групі А2.

До основного списку національної команди ввійшли 25 виконавців, ще шість гравців потрапили до резервного.

Склад збірної України

Воротарі:

  • Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)
  • Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)
  • Дмитро Різник ("Шахтар")

Захисники:

  • Микола Матвієнко ("Шахтар")
  • Юхим Конопля ("Шахтар")
  • Валерій Бондар ("Шахтар")
  • Олексій Сич ("Карпати")
  • Богдан Михайліченко ("Полісся")
  • Віталій Миколенко ("Евертон", Англія)
  • Ілля Забарний ("Борнмут", Англія),
  • Максим Таловєров ("Плімут", Англія)

Півзахисники:

  • Микола Шапаренко ("Динамо")
  • Віталій Буяльський ("Динамо")
  • Андрій Ярмоленко ("Динамо")
  • Георгій Судаков ("Шахтар")
  • Єгор Назарина ("Шахтар")
  • Олексій Гуцуляк ("Полісся")
  • Олександр Назаренко ("Полісся")
  • Іван Калюжний ("Олександрія")
  • Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія)
  • Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія)
  • Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія)

Нападники:

  • Артем Довбик ("Рома", Італія)
  • Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція)
  • Владислав Ванат ("Динамо")

Резервний список

  • Денис Попов ("Динамо")
  • Владислав Кабаєв ("Динамо")
  • Георгій Бущан ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія)
  • Олександр Сваток ("Остін", США)
  • Дмитро Криськів ("Шахтар")
  • Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина)

Аби налагодити повноцінний тренувальний процес, до 16 березня з головною командою країни працюватимуть дев'ять футболістів молодіжної збірної.

Список футболістів довикликаних на тренувальний збір:

Воротарі:

  • Руслан Нещерет ("Динамо")
  • Георгій Єрмаков ("Олександрія")

Захисники:

  • Тарас Михавко ("Динамо")
  • Костянтин Вівчаренко ("Динамо")

Півзахисники:

  • Валентин Рубчинський ("Динамо")
  • Володимир Бражко ("Динамо")
  • Максим Брагару ("Динамо")
  • Борис Крушинський ("Полісся")
  • Олександр Яцик ("Зоря")

Нападник:

  • Ігор Краснопір ("Карпати")

(Фото: УАФ)

Раніше повідомили, що Зінченко вразив УЄФА фантастичним голом у Лізі чемпіонів.

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Сергій РебровФутболЛіга націй