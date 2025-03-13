Збірна України провела перше тренування в Іспанії: замість легіонерів викликали дев'ять нових гравців (фото)

Поки у Іспанії під керівництвом Сергія Реброва та його тренерського штабу працюють лише футболісти з УПЛ. Легіонери приєднаються до команди після матчів своїх клубів.

Поєдинки Ліги націй відбудуться 20 березня в іспанській Мурсії (номінально домашній для України) та 23 березня в бельгійському Генку. Початок обох зустрічей о 21:45.

Посівши друге місце у групі B1 Ліги націй, "синьо-жовті" вийшли у плей-офф за право грати у дивізіоні A. Суперником стала збірна Бельгії, яка в свою чергу фінішувала третьою у групі А2.

До основного списку національної команди ввійшли 25 виконавців, ще шість гравців потрапили до резервного.

Склад збірної України

Воротарі:

Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)

Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)

Дмитро Різник ("Шахтар")

Захисники:

Микола Матвієнко ("Шахтар")

Юхим Конопля ("Шахтар")

Валерій Бондар ("Шахтар")

Олексій Сич ("Карпати")

Богдан Михайліченко ("Полісся")

Віталій Миколенко ("Евертон", Англія)

Ілля Забарний ("Борнмут", Англія),

Максим Таловєров ("Плімут", Англія)

Півзахисники:

Микола Шапаренко ("Динамо")

Віталій Буяльський ("Динамо")

Андрій Ярмоленко ("Динамо")

Георгій Судаков ("Шахтар")

Єгор Назарина ("Шахтар")

Олексій Гуцуляк ("Полісся")

Олександр Назаренко ("Полісся")

Іван Калюжний ("Олександрія")

Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія)

Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія)

Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія)

Нападники:

Артем Довбик ("Рома", Італія)

Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція)

Владислав Ванат ("Динамо")

Резервний список

Денис Попов ("Динамо")

Владислав Кабаєв ("Динамо")

Георгій Бущан ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія)

Олександр Сваток ("Остін", США)

Дмитро Криськів ("Шахтар")

Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина)

Аби налагодити повноцінний тренувальний процес, до 16 березня з головною командою країни працюватимуть дев'ять футболістів молодіжної збірної.

Список футболістів довикликаних на тренувальний збір:

Воротарі:

Руслан Нещерет ("Динамо")

Георгій Єрмаков ("Олександрія")

Захисники:

Тарас Михавко ("Динамо")

Костянтин Вівчаренко ("Динамо")

Півзахисники:

Валентин Рубчинський ("Динамо")

Володимир Бражко ("Динамо")

Максим Брагару ("Динамо")

Борис Крушинський ("Полісся")

Олександр Яцик ("Зоря")

Нападник:

Ігор Краснопір ("Карпати")

(Фото: УАФ)